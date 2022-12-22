Son Dakika...Benzine dev zam yolda: Güncel benzin ve motorin fiyatları (22 Aralık 2022)
Son dakika haberleri...Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişmi beklenmiyor.
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinde cuma gününden (yarın) geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 22.02
Benzinin litresi 17.96
Ankara
Motorin litresi 22.19
Benzinin litresi 18.19
İzmir
Motorin litresi 22.29
Benzinin litresi 18.16
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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