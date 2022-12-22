Son Dakika...Benzine dev zam yolda: Güncel benzin ve motorin fiyatları (22 Aralık 2022)

22 Aralık 2022 Perşembe, 09:17

Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinde cuma gününden (yarın) geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 22.02

Benzinin litresi 17.96

Ankara

Motorin litresi 22.19

Benzinin litresi 18.19

İzmir

Motorin litresi 22.29

Benzinin litresi 18.16

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.