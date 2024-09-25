Euro ve dolar ne kadar oldu?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz kurları ne kadar oldu?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Artış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,1100
|34,1110
|34,1200
|34,1210
|Euro
|38,0930
|38,0940
|38,2310
|38,2320
|Sterlin
|45,6720
|45,6840
|45,7150
|45,7250
|İsviçre frangı
|40,3530
|40,3600
|40,2450
|40,2530
|ANKARA
|ABD doları
|34,0800
|34,1600
|34,0900
|34,1700
|Euro
|38,0530
|38,1330
|38,1910
|38,2710
|Sterlin
|45,6120
|45,8220
|45,6550
|45,8650
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