Euro ve dolar ne kadar oldu?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz kurları ne kadar oldu?

Euro ve dolar ne kadar oldu?
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AA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 17:31

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

  SALI   ÇARŞAMBA  
İSTANBUL Alış Artış Alış Satış
ABD doları 34,1100 34,1110 34,1200 34,1210
Euro 38,0930 38,0940 38,2310 38,2320
Sterlin 45,6720 45,6840 45,7150 45,7250
İsviçre frangı 40,3530 40,3600 40,2450 40,2530
ANKARA        
ABD doları 34,0800 34,1600 34,0900 34,1700
Euro 38,0530 38,1330 38,1910 38,2710
Sterlin 45,6120 45,8220 45,6550 45,8650

Etiketler: #euro #dolar #döviz

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