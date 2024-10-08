Euro ve dolar ne kadar oldu? 8 Ekim 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2790 liradan, Euro 37,6780 liradan güne başladı.

Euro ve dolar ne kadar oldu? 8 Ekim 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:39

Serbest piyasada 34,2770 liradan alınan dolar, 34,2790 liradan satılıyor. 37,6760 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,6780 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2570 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,6400 TL olmuştu.


Etiketler: #euro #dolar

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