Euro zirve tazeledi! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 16 Kasım 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:44

Güncelleme: 16.11.2023 - 09:44

İsveç'in NATO'ya kabul edilmesine Türkiye tarafından onay verilmesi durumunda piyasalar bunu uluslararası ilişkilerinde bir gerilim konusunun ortadan kalkması olarak algılayabilir.

Tasarı komisyonda kabul edilirse genel kurulda oylanacak. Geçmesi halinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girecek.

Öte yandan piyasalarda yargı bağımsızlığı endişeleriyle iç siyasi gelişmeler de geçen haftadan beri takip ediliyor.

Bugün açıklanacak olan TCMB Finansal İstikrar Raporu da izlenecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Ayrıca TCMB, haftalık para ve banka, döviz rezervi, menkul kıymet hareketleri istatistiklerini, TÜİK ise ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

HAZİNE ÖNGÖRÜLERINE YAKIN BORÇLANDI

Hazine bu hafta gerçekleştirdiği iki borçlanma ile kasım ayı programını tamamladı. Kasım'da 78 milyar TL borçlanma öngören Hazine aylık programını öngörülerine yakın borçlanma ile tamamlamış oldu.

Hazine'nin geçen hafta ve bu hafta gerçekleştirdiği ihaleler tahvil bono piyasasının kamu kontrolünden yeniden serbest piyasaya doğru ilerlediğini gösterdi. Mayıs ayında gerçekleşen iki seçim arasında yabancı payındaki rekor düşüşe rağmen TCMB regülasyonlarıyla yüzde 8.6 civarına kadar gerileyen 2 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri aradan geçen yaklaşık altı ayda 33 puandan fazla yükselmiş oldu.

EURO'DA YENİ ZİRVE

Dolar/TL bu sabah 28.68 seviyesinde işlem görürken, TL, dolar karşısında yıl başından beri yaklaşık yüzde 35 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yaklaşık yüzde 28 oldu.

Euro/TL ise Foreks piyaslarında 31.23 seviyesinden işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Global piyasalara bakıldığında ise, Asya borsaları, bu hafta ABD'de açıklanan verilerin ekonominin kısmen güçlü olduğuna işaret etmesine rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırmayı durduracağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle büyük kazanımlar elde etmesinin ardından bugün ivme kazanmakta zorlandı.

Dolar, keskin düştüğü iki günün ardından işlemcilerin ekonomik veriler sonrası, Fed'in faiz indirimine gitmeden önce biraz daha bekleyeceğini düşünmeleriyle bugün erken işlemlerde toparlandı.