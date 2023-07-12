Euro zirvesini yeniledi! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 12 Temmuz 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 12.07.2023 - 09:46

Güncelleme: 12.07.2023 - 09:46

Aylardır devam eden müzakerelerin ardından Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakılması ve takip eden sürecin AB ABD ve Rusya ilişkilerine etkisi piyasaların gündemine girdi.

Merkez Bankası (TCMB) kademeli bir faiz artışı sürecine girdiği mesajı verirken bir taraftan da sadeleşme adımları devam ediyor. Döviz politikalarını işlemcilerin daha "şeffaf" olarak nitelediği değişikliklere gidiyor.

TL'yi savunmak için kamu bankaları aracılığı ile rezerv satışına da olanak sağlayan Hazine protokolünün kullanımına son verildi. Bankacılar ve yetkililer artık rezervlerin kurun seviyesini belirlemek için kullanılmadığına dikkat çekiyor.

TCMB geçen bir yılda devreye aldığı önlemlerle ihracatçıların satmak zorunda olduğu dövizleri rezervine kattığı için yılda 100 milyar dolara yakın rezerv elde edebiliyor. Seçimler öncesi bu tutarın tamamı, hatta bazen daha fazlası TL'nin değerine etki edecek şekilde piyasaya satılıyordu.

TCMB kısa süre önce ise KKM dönüşleri nedeniyle oluşan döviz talebi ile sınırlı olmak üzere bankacılık sistemine döviz likiditesi sağlamaya başladı.

Net rezervler 2 Haziran'da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen üç haftada 14.9 milyar dolar toparlandı. Bankacılar yarın açıklanacak veride de yükselişin devam edeceğini hesaplıyor.

CDS DÜŞÜŞTE

Türkiye'nin borçlarının temerrüde düşmesine karşı sigortalama maliyetini ölçen 5 yıllık CDS Mayıs ayında seçim döneminde 696 baz puana kadar yükselmişti. CDS alışılagelmiş politikalara geçiş beklentisiyle hızlı bir şekilde 700'den 500 baz puana geriledikten sonra daha sınırlı bir düşüş eğiliminde. CDS'te dün kapanış 456/463 baz puan seviyesinden gerçekleşti.

DOLAR YATAY SEYREDİYOR, EURO’DAN YENİ REKOR

Dolar/TL bu hafta gördüğü 26.17 seviyesindeki tarihi zirvesine yakın yatay bir seyir izliyor. TL Haziran ayında dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kaybederken hem TL'deki değer kaybı hem de belirgin artırılan vergilerin enflasyonda da yükseltici etki yaratması bekleniyor. Dolar saat 09.42 itibariyle 26.14’ten işlem görüyor.

28.77 ile yeni zirvesine ulaşan Euro’dan ise yeni bir rekor geldi. Aynı dakikalarda Euro 28.83’ten işlem görüyor.

Kurumlar vergisi ve MTV ile başlayan vergi artışları, KDV ve BSMV ile devam etti. Deprem kaynaklı harcamalar ve kamu kurumlarının ödenek ihtiyaçını karşılamak için 1.12 trilyon TL büyüklüğünde ek bütçe açıklandı. Her iki yasal düzenleme de TBMM'de bu hafta kabul edilecek. Torba yasa görüşmeleri bugün Genel Kurul'da devam edecek.

EKONOMİ YÖNETİMİ DOĞRUDAN YATIRIM İÇİN KÖRFEZ ZİYARETİNDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün bir çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gidecek.

Ekonomi yönetimi bu ziyaretlerde "doğrudan yatırıma" odaklandığını belirtiyor. Aynı zamanda süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi ekonomik işbirlikleri için ön hazırlık olarak da görüyorlar. Erdoğan 17-19 Temmuz'da yapacağı ziyaretlerde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin liderleriyle görüşecek.

İç gündemde TÜİK Mayıs ayı sanayi üretim verisi yer alırken dış gündemde ABD enflasyon verisi öne çıkıyor.

PİYASALAR YENİ FAİZ KARARI VE ENFLASYON RAPORUNU BEKLİYOR

Piyasalar TCMB'nin 20 Temmuz'daki faiz kararının ardından 27 Temmuz'daki enflasyon raporunu takip edecekler. TCMB'nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22.3 seviyesinde bulunurken, yukarı revizyon ile birlikte raporda verilecek mesajlar da takip edilecek.

Hem Temmuz faiz kararının tamamlanmış olması hem de üç yıllık TÜFE tahmininin paylaşılacak olması nedeniyle ekonomistler TCMB'nin bu raporuyla birlikte önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları hakkında daha çok fikir sahibi olmayı bekliyorlar.