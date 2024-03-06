Eurobond nedir? Eurobond ne demek?

Son günlerde artan borsa yatırımlarının ardından yurttaş ekonomi terimlerini araştırmaya başladı. Peki, Eurobond nedir? Eurobond ne demek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 19:00
Eurobond nedir? Eurobond ne demek?
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Birçok yurttaş alternatif yatırım aracı olarak altın, dolar veya euro yatırımı yerine borsaya yöneldi. Bu gelişmelerin ardından ekonomik terimler araştırma konusu oldu. Peki, Eurobond nedir? Eurobond ne demek?

EUROBOND NEDİR?

Eurobond; kurum, şirket veya devlet tarafından yabancı para cinsinden yurtdışına ihraç edilen uzun vadeli, kupon ödemeli tahvillerdir. YP ve TL mevduat faizlerinin düştüğü bir ortamda yüksek getiri sağlar.


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