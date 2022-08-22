Euro/dolar paritesi 1’in altını gördü

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:45

Geçtiğimiz hafta itibarıyla küresel çapta yükseliş kaydeden dolar bugün itibarıyla da kazançlarını artırıyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 108.461’i görerek 5 haftanın zirvesine çıktı.

Euro/dolar paritesi bu sabah küresel çapta dolar talebinin gücünü koruması ile 1,0024 ile bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.

Doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmasının etkisiyle birlikte ise Euro/dolar paritesi 0.9994 seviyesinde işlem görüyor.

FED YETKİLİSİ: "DAHA AGRESİF PARA POLİTİKASI SIKILAŞTIRMASI DEVAM EDECEK"

Dolar endeksi, bu haftaki Jackson Hole sempozyumu öncesinde bir Fed yetkilisinin daha agresif para politikası sıkılaştırmasının devam edeceğinin sinyalini vermesiyle, geçen haftaki PPK kararı ardından yönünü yukarı çevirdi ve en yüksek 18.15'i test etti.

Dolar/TL, faiz indirimi sonrası 18 üzerinde baskı altında kalmaya devam etti. Merkez Bankası (TCMB), daha önce sinyalini verdiği gibi bazı ticari kredi faizlerini düşürmeyi aynı zamanda ise bu kredilerin büyümesini sınırlandıracak adımlar attı.

Öte yandan Euro,Rusya’nın ay sonunda Kuzey Akım 1 hattında doğalgaz tedariğini üç günlüğüne durduracağını bildirmesinin bölgedeki enerji krizini derinleştirmesiyle neredeyse iki yılın dip seviyesine düştü.