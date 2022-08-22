Euro/dolar paritesi 1’in altını gördü

Türkiye'nin döviz rezervi ve ekonomi politikalarının yarattığı endişeler sürerken Euro/dolar paritesin 1 seviyesinin altına indi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:45
Euro/dolar paritesi 1’in altını gördü
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Geçtiğimiz hafta itibarıyla küresel çapta yükseliş kaydeden dolar bugün itibarıyla da kazançlarını artırıyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 108.461’i görerek 5 haftanın zirvesine çıktı. 

Euro/dolar paritesi bu sabah küresel çapta dolar talebinin gücünü koruması ile 1,0024 ile bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.

Doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmasının etkisiyle birlikte ise Euro/dolar paritesi 0.9994 seviyesinde işlem görüyor.

FED YETKİLİSİ: "DAHA AGRESİF PARA POLİTİKASI SIKILAŞTIRMASI DEVAM EDECEK"

Dolar endeksi, bu haftaki Jackson Hole sempozyumu öncesinde bir Fed yetkilisinin daha agresif para politikası sıkılaştırmasının devam edeceğinin sinyalini vermesiyle, geçen haftaki PPK kararı ardından yönünü yukarı çevirdi ve en yüksek 18.15'i test etti.

Dolar/TL, faiz indirimi sonrası 18 üzerinde baskı altında kalmaya devam etti. Merkez Bankası (TCMB), daha önce sinyalini verdiği gibi bazı ticari kredi faizlerini düşürmeyi aynı zamanda ise bu kredilerin büyümesini sınırlandıracak adımlar attı.

Öte yandan Euro,Rusya’nın ay sonunda Kuzey Akım 1 hattında doğalgaz tedariğini üç günlüğüne durduracağını bildirmesinin bölgedeki enerji krizini derinleştirmesiyle neredeyse iki yılın dip seviyesine düştü.

 

TÜRKİYE'NİN İHRACATI AÇISINDAN KRİTİK

Euro/dolar daha önce Temmuz ayının ortalarında parite seviyesine gelmişti. Bu durum Türkiye'nin Avrupa pazarına ihracat yapan lokomotif sektörleri için de negatif bir tabloya işaret etmişti.

 

Konuyla ilgili daha önce Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Otomotiv Sanayii Derneği euro/dolarda paritenin ihracat için olumsuz olduğunu söylemişti.

2022 yılı ilk yarı ihracat verileri baz alındığında otomotiv sanayi ihracatının yüzde 82’sinin euro, yüzde 11’i ise dolar bazında gerçekleştiği bilgisini veren Eroldu, üretim girdileri açısından bakıldığında ise otomotiv sanayinin çok katmanlı bir tedarik zinciri yapısına sahip olduğunu aktarmıştı

"Ana sanayinin doğrudan ithal ettiği üretim girdilerindeki dolar payının ağırlığının, ihracatımızdaki ağırlığın üzerinde olduğunu biliyoruz. Öte yandan ülkemiz hammadde ithalatı da ağırlıklı olarak dolar bazlı gerçekleşiyor" diyen Eroldu, bu veriler ışığında, dolar bazında ithal edilen ürünün euro bazında ihraç edildiğinde geçmişte parite farkı ihracatçının lehine bir durum oluşturduğuna dikkat çekerek, "Euro/dolar kurunun eşitlenmesi ihracat operasyonlarımızda kârlılığı olumsuz etkileyen bir faktör haline geldi" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 


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