Euro/dolar paritesi 1’in altını gördü

TÜRKİYE'NİN İHRACATI AÇISINDAN KRİTİK
Euro/dolar daha önce Temmuz ayının ortalarında parite seviyesine gelmişti. Bu durum Türkiye'nin Avrupa pazarına ihracat yapan lokomotif sektörleri için de negatif bir tabloya işaret etmişti.
Konuyla ilgili daha önce Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Otomotiv Sanayii Derneği euro/dolarda paritenin ihracat için olumsuz olduğunu söylemişti.
2022 yılı ilk yarı ihracat verileri baz alındığında otomotiv sanayi ihracatının yüzde 82’sinin euro, yüzde 11’i ise dolar bazında gerçekleştiği bilgisini veren Eroldu, üretim girdileri açısından bakıldığında ise otomotiv sanayinin çok katmanlı bir tedarik zinciri yapısına sahip olduğunu aktarmıştı
"Ana sanayinin doğrudan ithal ettiği üretim girdilerindeki dolar payının ağırlığının, ihracatımızdaki ağırlığın üzerinde olduğunu biliyoruz. Öte yandan ülkemiz hammadde ithalatı da ağırlıklı olarak dolar bazlı gerçekleşiyor" diyen Eroldu, bu veriler ışığında, dolar bazında ithal edilen ürünün euro bazında ihraç edildiğinde geçmişte parite farkı ihracatçının lehine bir durum oluşturduğuna dikkat çekerek, "Euro/dolar kurunun eşitlenmesi ihracat operasyonlarımızda kârlılığı olumsuz etkileyen bir faktör haline geldi" ifadelerini kullanmıştı.