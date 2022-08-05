Euro/dolar paritesi geriledi: Euro ne kadar oldu? (5 ağustos 2022)
Euro/TL 18.35 bandının üzerinde seyrini sürdürürken Türkiye'nin döviz rezervi ve ekonomi politikalarının yarattığı endişeler sürüyor. Euro/dolar paritesindeki düşüş ise devam ediyor.
Merkez Bankası'nın dün yayımladığı verilere göre döviz rezervi dün iki milyar doların biraz üzerinde artışla en son 2002 yılında gördüğü dip seviyelerden kısmen toparlandı. Buna rağmen bankacıların hesaplamalarına göre temmuz ortasında eksi 55 milyar dolar olan swap hariç döviz rezervlerinde ancak sınırlı toparlanma görüldü.
DÖVİZ TALEBİNİN ARTABİLİR
Turizm sezonundaki güçlü seyire ve yıl sonu turizm hedeflerinin yükselmesine rağmen enerji ithalat faturası ve Euro/dolar paritesindeki düşüş kaynaklı yurtiçi döviz talebinin artacağı tahmin ediliyor.
Gün içi en yüksek 18.41'u bulan Euro/TL paritesi 18.38'den işlem görüyor.
Türkiye'nin cari açığının kapanmasında hayati öneme sahip ihracat gelirleri ilk yedi ayda yüzde 19 artış kaydederken, ithalat yüzde 41 artarak dış ticaret açığındaki artışı yüzde 143'e taşıdı. Küresel pazarlardaki gelişmelerle birlikte ihracatçı sektörlerde aşağı yönlü revize edilmeye başlanan yılsonu beklentileri hükümetin ihracat gelirlerine dayalı ekonomi politikasını işlevsiz kılabilir.
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