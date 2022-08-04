Türkiye'de bankadaki her 100 liradan 71'i 'dolarize'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:18

Türkiye'de dolarizasyon rekor seviyelerdeki seyrine devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 29 Temmuz haftası itibariyle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 2.3 milyar dolar artışla 212.7 milyar dolar oldu.

Böylelikle toplam mevduatlar içinde döviz mevduatlarının payı yüzde 54.5 seviyesine yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ise kur korumalı mevduat geçen hafta itibariyle 1.13 trilyon TL'ye yükseldi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; dövize endeksli bir enstrüman olan kur korumalı mevduat ürününde tutulan tasarruflar da dahil edildiğinde mevcut dolarizasyon seviyesinin yüzde 71'e ulaştığı görüldü.

Şirketlerin döviz alımları arttı

TCMB verilerine göre 29 Temmuz haftasında özellikle şirketlerin döviz mevduatlarında artış dikkat çekti.

Söz konusu dönem itibariyle şirketlerin döviz mevduatları pariteden arındırılmış veri setine göre 2.1 milyar dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatlarında ise 193 milyon dolarlık düşüş izlendi.