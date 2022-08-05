TL yıl başından beri değer kaybediyor: Dolar ne kadar oldu ? ( 5 Ağustos 2022)

05 Ağustos 2022 Cuma, 09:34

Bugün yurtiçinde Hazine nakit dengesi verisi ve 15.30'da ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme sonrası gelebilecek açıklamalar da izlenecek.

Merkez Bankası'nın dün yayımladığı verilere göre döviz rezervi dün iki milyar doların biraz üzerinde artışla en son 2002 yılında gördüğü dip seviyelerden kısmen toparlandı. Buna rağmen bankacıların hesaplamalarına göre temmuz ortasında eksi 55 milyar dolar olan swap hariç döviz rezervlerinde ancak sınırlı toparlanma görüldü.

Turizm sezonundaki güçlü seyire ve yıl sonu turizm hedeflerinin yükselmesine rağmen enerji ithalat faturası ve Euro/dolar paritesindeki düşüş kaynaklı yurtiçi döviz talebinin artacağı tahmin ediliyor.

HÜKÜMETİN İHRACAT GELİRLERİNE DAYALI EKONOMİ POLİTİKASINI İŞLEVSİZ

Türkiye'nin cari açığının kapanmasında hayati öneme sahip ihracat gelirleri ilk yedi ayda yüzde 19 artış kaydederken, ithalat yüzde 41 artarak dış ticaret açığındaki artışı yüzde 143'e taşıdı. Küresel pazarlardaki gelişmelerle birlikte ihracatçı sektörlerde aşağı yönlü revize edilmeye başlanan yılsonu beklentileri hükümetin ihracat gelirlerine dayalı ekonomi politikasını işlevsiz kılabilir.

Bu bağlamda yurtdışından Türkiye'ye döviz girişi yakından izleniyor. Yine dün yayımlanan verilere göre yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 2.1 milyar dolar artış kaydetti. Bir bankacı tüzel kişi mevduatındaki artışın Rusya'nın Akkuyu nükleer santralinin yapımı için temmuz ayının son günlerinde gerçekleştiği düşünülen Türkiye'ye para aktarımı ile ilgili olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

PETROL FİYATLARI KÜRESEL RESESYON KORKUSU

Dış piyasalara bakıldığında petrol fiyatları küresel resesyon korkusu ile Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana en düşük seviyelere indi.

Enflasyon nedeniyle küresel ekonominin yavaşlayacağı ve talebin daralacağı endişelerinin baskısı altında kalan petrolün fiyatlarının seyri Türkiye'nin tarihi seviyeye yükselen enerji ithalat faturası açısından yakından izleniyor.

Hisse senedi ve tahvil piyasalarında ise dünyanın en büyük ekonomisinin görünümüne dair ipuçları verecek ABD tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. Uzmanlar tarım dışı istihdam artışının tahminlerin ötesinde yavaşlaması halinde ekonominin yavaşladığı endişeleriyle ABD Hazine tahvillerine olan talebin artacağını düşünüyorlar.

Hafta ortasında 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL bu sabah 09.00'da 17.93/17.96 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında nisan başından beri değer kaybı yüzde 17.4, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.7 oldu.

Uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanin maliyeti (CDS) geçen hafta 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından Cuma gününden itibaren sert düşüşler kaydetti. CDS dün 33 baz puan daha gerileyerek 728/739 baz puandan kapanırken Cuma'dan bu yana 150 baz puan düşüş kaydetti.