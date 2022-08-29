Türkiye’de ortalama oda fiyatı 158 Euro'ya çıktı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:51

Türkiye’de otel dolulukları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artışla ortalama yüzde 71,3 olurken; ortalama oda fiyatları da yüzde 35 artışla 158 euroya (2 bin 865 TL) yükseldi.

Türkiye Otelciler Birliği’nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, pandeminin etkilerinin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla birlikte turizmde başlayan canlılık otel doluluklarına da olumlu yansıyor.

DOLULUKLARI PANDEMİ DÖNEMİNİN ALTINDA

Buna göre, temmuz ayında otel dolulukları, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 7,9 artışla yüzde 71,3 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 66,1, henüz pandeminin etkilerinin hissedilmediği Temmuz 2019'da ise yüzde 75,6 olmuştu.

Buna göre, aylık bazda otel dolulukları hâlâ pandemi öncesi seviyelerin az da olsa altında seyrediyor.

Türkiye genelinde ortalama oda fiyatları da temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 158 euroya yükseldi.

TÜROB’un değerlendirmesine göre, söz konusu araştırmaya veri aktaran otellerin ağırlıklı olarak üst segment otellerden oluşması ve Antalya, Bodrum, İstanbul gibi turizm bölgelerindeki fiyat artışları Türkiye ortalamasının da yükselmesini sağladı.

Ocak-Temmuz 2022 döneminde ise Türkiye genelinde doluluklar geçen yıla göre yüzde 55,4 artışla yüzde 63,3 olurken; ortalama oda fiyatları ise yüzde 33 artışla 104 euro olarak gerçekleşti.

BU AYIN YILIN EN İYİ AYLARINDAN BİRİ OLMASI BEKLENİYOR

Turizmde ziyaretçi sayısı ve doluluklar açısından yükselişin devam ettiğini belirten TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “2022 yılı için bugüne kadar devam eden yükselişin devam edeceğini izliyoruz. Henüz kesin rakamları veremesek de Ağustos 2022'nin yılın en iyi sonuç veren aylarından biri olacağını düşünüyoruz” dedi.

Tüm dünyada okulların açılış tarihiyle birlikte Türkiye’nin kültür turları ağırlıklı misafir ağırlamaya başlayacağını ve misafir milliyetleri açısından çeşitliliğin Eylül ayından itibaren daha net görüleceğini belirten Eresin şöyle dedi:

“Ortadoğu kökenli turistlerin ilgisi devam etmekle birlikte Eylül itibarıyla yoğunluğu Avrupalı misafirlere bırakacaktır. Rusya, İran, İngiltere, Balkanlar, Bulgaristan, Latin Amerika, ABD ve Azerbaycan gibi turizm pazarlarımızda dikkat çekici oranlarda artışlar bekliyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı yılsonu hedeflerini yukarı revize ederek turist hedefini 47 milyona, turizm geliri hedefini de 37 milyar dolara yükseltmişti.

Türkiye’nin yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz’da 6,67 milyon ile pandemi öncesi seviyeyi geride bırakırken, geçtiğimiz günlerde Reuters’ta yer alan bir haberde hükümetin cari fazla odaklı ekonomi politikası açısından kritik öneme sahip turizm sektöründe güncellenen yılsonu hedeflerine ulaşılabileceği belirtilmişti.

Yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk yedi ayında yüzde 128,3 artışla 23,03 milyon olarak gerçekleşti.