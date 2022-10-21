Motorine indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (21 Ekim 2022)
Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin ton fiyatı düşüş gösterdi. Bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
İNDİRİM GELİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş indirim geliyor.
Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 27.37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.62 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 27.51 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.79 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 27.53 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.77 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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