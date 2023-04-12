Europower Enerji kime ait, ortakları kimler, ne zaman kuruldu? Europower halka arz ne zaman?

Europower, SPK'dan aldığı onayla birlikte halka arz olmaya hazırlanıyor. Peki, Europower Enerji kime ait, ortakları kimler, ne zaman kuruldu? Europower halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 20:57
Europower Enerji kime ait, ortakları kimler, ne zaman kuruldu? Europower halka arz ne zaman?
Abone Ol google-news

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Europower Enerji halka arz (EUPWR), sıklıkla aratılan konular arasına girdi. Şirketin kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu merak ediliyor. ''Europower halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

EUROPOWER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Europower halka arz tarihleri 12-13-14 Nisan 2023 olarak belirlendi.

EUROPOWER HALKA ARZ FIYATI NE KADAR?

Europower halka arz fiyatı 40,60 TL olarak açıklandı.

EUROPOWER ENERJİ KİME AİT?

Europower Enerji ortakları şu şekilde:

M. Behiç Harmanlı

Ali Gökhan Öztürk

Ramin Malek

Savaş Atanur Kazaz

Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu

EUROPOWER ENERJİ NE ZAMAN KURULDU?

Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. 2008'de kuruldu. 




Europower Enerji halka arz sermaye

İlgili Haberler

Uzmanlar yorumladı: SPK’nın halka arzda ‘eşitlik’ kararı ne anlama geliyor?

Uzmanlar yorumladı: SPK’nın halka arzda ‘eşitlik’ kararı ne anlama geliyor?
Borsada tartışmalı halka arz kararları: Fon şirketleri zenginleşiyor

Borsada tartışmalı halka arz kararları: Fon şirketleri zenginleşiyor
Tavuk Dünyası, halka arz için SPK’ya başvurdu

Tavuk Dünyası, halka arz için SPK’ya başvurdu

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler