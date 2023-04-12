Europower Enerji kime ait, ortakları kimler, ne zaman kuruldu? Europower halka arz ne zaman?
Europower, SPK'dan aldığı onayla birlikte halka arz olmaya hazırlanıyor. Peki, Europower Enerji kime ait, ortakları kimler, ne zaman kuruldu? Europower halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Europower Enerji halka arz (EUPWR), sıklıkla aratılan konular arasına girdi. Şirketin kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu merak ediliyor. ''Europower halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
EUROPOWER HALKA ARZ NE ZAMAN?
Europower halka arz tarihleri 12-13-14 Nisan 2023 olarak belirlendi.
EUROPOWER HALKA ARZ FIYATI NE KADAR?
Europower halka arz fiyatı 40,60 TL olarak açıklandı.
EUROPOWER ENERJİ KİME AİT?
Europower Enerji ortakları şu şekilde:
M. Behiç Harmanlı
Ali Gökhan Öztürk
Ramin Malek
Savaş Atanur Kazaz
Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu
EUROPOWER ENERJİ NE ZAMAN KURULDU?
Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. 2008'de kuruldu.
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