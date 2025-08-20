Eurostat verileri açıklandı: Avrupa'da enflasyon değişmedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temmuz ayına ilişkin enflasyonun nihai sonuçlarını paylaştı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aynı seviyede kaldı. Aylık bazda da herhangi bir değişim yaşanmadı.

Piyasalarda da beklentiler, yıllık enflasyonun yüzde 2 seviyesinde, aylık oranın ise sıfır olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi’nde temmuz ayında çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3 olarak açıklanırken, aylık bazda eksi 0,2 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun bileşenleri incelendiğinde, hizmetler sektörü yüzde 1,46 ile en yüksek yıllık artışı gösterdi. Bunu yüzde 0,63 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünlerinde yüzde eksi 0,23 oranında düşüş kaydedildi.

AB genelinde haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,4 seviyesine yükseldi. TÜFE, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 olarak kaydedildi.

Ülkelere bakıldığında, temmuz ayında yıllık enflasyon Almanya’da yüzde 1,8, Fransa’da yüzde 0,9, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya’da yüzde 2,7 olarak ölçüldü.

Avrupa Merkez Bankası ise orta vadede enflasyonu yüzde 2 seviyesinde tutmayı hedefliyor.