Eurostat verileri yayımlandı: Türkiye Avrupa Birliği'nin atık deposu oldu!

Avrupa Birliği’nin (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat’a göre, 2024 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden çıkan 31 milyon 625 bin 131 ton atığın en büyük bölümü Türkiye’ye gönderildi. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkeyi geride bırakarak AB'nin atık ihracatında ilk sırada yer aldı.

AB’DEN TÜRKİYE’YE ATIK AKIŞI 10 YILDA ARTTI

Eurostat verileri, AB dışına yapılan atık transferlerinde Türkiye’nin Ukrayna, Pakistan, Hindistan gibi ülkeleri geride bırakarak en fazla atığın gönderildiği ülke olduğunu ortaya koydu.

Eurostat’ın resmi sosyal medya hesabında yayımlanan video grafikte, son 10 yılda Türkiye’ye ihraç edilen atık miktarındaki değişim detaylandırıldı. Buna göre, AB’den Türkiye’ye gönderilen atık miktarı 2014’te 7 milyon 917 bin 202 ton iken, 2024’te 12 milyon 253 bin 956 tona yükseldi. 2022 ve 2023’te yaşanan düşüşe rağmen 2024'te yeniden artış görüldü.

YILLARA GÖRE ATIK İHRACATI

AB’den Türkiye’ye gönderilen atık miktarı şöyle:

2014: 7 milyon 917 bin 202 ton

2015: 6 milyon 57 bin 595 ton

2016: 8 milyon 213 bin 594 ton

2017: 10 milyon 357 bin 284 ton

2018: 10 milyon 456 bin 455 ton

2019: 11 milyon 158 bin 787 ton

2020: 13 milyon 605 bin 199 ton

2021: 14 milyon 524 bin 267 ton

2022: 12 milyon 321 bin 214 ton

2023: 11 milyon 802 bin 4 ton

2024: 12 milyon 253 bin 956 ton

Türkiye, yalnızca Çin’in 7 milyon 501 bin 979 ton ile ilk sıraya yükseldiği 2015 yılı dışında, son 10 yılda AB’nin en fazla atık gönderdiği ülke konumunu korudu.

ÜLKELERİN SIRALAMASI DEĞİŞTİ

Eurostat’ın paylaştığı grafikte, 2014'te atık ihracatında üst sıralarda bulunan Çin, Birleşik Krallık, İsviçre, Hindistan, Mısır, Norveç, Hong Kong, ABD ve Endonezya’nın konumlarında yıllar içinde belirgin değişiklikler yaşandığı görüldü.

Çin, 2020’den itibaren ilk 10 ülke arasından çıktı. Birleşik Krallık ve ABD yıllar içinde sıralamada geriledi. Buna karşılık Hindistan ve Pakistan, "en fazla atık ihraç edilen ülkeler" listesindeki yerlerini yukarı taşıdı.