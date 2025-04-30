Ev fiyatları 10 milyon lirayı geçti: İkinci el satışları yükseldi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 13:34

Güncelleme: 30.04.2025 - 13:34

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, "Kentsel dönüşüm projelerine yönelik teşviklerin artırılması, faiz oranlarının kademeli olarak aşağı çekilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması halinde yılın ikinci yarısında da konut satışlarının yukarı yönlü trendinin devam etmesi mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Demir, inşaat sektörünün bugüne kadar ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını belirtti.

Demir, ilk çeyrekteki konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 336 bin adede yaklaştığının sektör açısından umut verici olduğunu ifade etti.

Yurttaşların konut ihtiyacının karşılanmasında inşaat sektörünün daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Hem deprem kuşağında olmamız hem de konut ihtiyacının artması nedeniyle bu destek elzemdir. Yeni konutların inşa edilmemesi kira fiyatlarının artmasına yol açıyor. Bu nedenle inşaat sektörüne destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Demir, geçen yılın sonlarına doğru inşaat sektöründe uzun süredir devam eden durgunluktan çıkış sinyalleri almaya başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"İlk çeyrekte konut kredisi kullanım oranlarında yüzde 50'ye yakın bir düşüş yaşandı, satışların büyük kısmı ise peşin ve kişiye özel vadeli satışlarla gerçekleşti. Marmara'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem, riskli yapı stoku bulunan bölgelerde kentsel dönüşüm ihtiyacını tekrar gündeme getirdi. Sektörümüzün beklentisi, yılın ikinci yarısında kentsel dönüşüm projeleri için teşviklerin artırılması, faiz oranlarının düşürülmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması yönündedir. Bu adımlar atıldığında, konut satışlarının ikinci yarıda da artarak devam etmesi mümkün olacaktır."

Aydemir, yurttaşların oturum ya da yatırım amaçlı konuta yöneldiğini ifade ederek, "Ülkemizde her zaman son çeyrekte satışlar daha da artar. 2025'te Türkiye genelinde yaklaşık 1,5 milyon konut satışı olacağını öngörüyoruz. İlk üç aydaki artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Aydemir, 10 milyon lira üzerindeki konut fiyatlarının bazı büyükşehirlerde aştığını belirterek, BDDK'nın bu fiyatlarla ilgili aldığı karara değindi. Ayrıca, "Ekspertiz değerlerinin revize edilmesi halinde satışlar daha da artar" dedi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI YÜZE 70 ARTTI

Aydemir, son yıllarda konut üretiminin azalması nedeniyle ikinci el konut satışlarının yüzde 70'e kadar çıktığını ifade etti.

Yurttaşların büyük çoğunluğunun hala konut ihtiyacı olduğunu belirten Aydemir, "Ülkemizde yıllık 600 bin yeni gayrimenkule ihtiyaç var. Ayrıca, deprem kuşağında olmamız ve 2000 yılı öncesi konut stokunun fazla olması nedeniyle yılda 1 milyonun üzerinde sıfır konut ihtiyacı bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde küçük dairelere olan talebin artacağını ve bu değişimin müteahhit firmalarına ve yurttaşlara fayda sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.