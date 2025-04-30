Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Haber Merkezi
30 Nisan 2025 Çarşamba, 12:47
Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından bankalar arasındaki mevduat faiz yarışı yeniden hız kazandı.

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Özellikle 32 günlük kısa vadeli mevduatlarda, bazı bankaların faiz oranları yüzde 50 seviyelerine yaklaşarak dikkat çekici bir düzeye yükseldi.

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Bankaların faiz oranlarını artırarak girdiği bu yarış, tasarruf sahiplerine avantaj sağlasa da, ekonomide faiz ve fiyat dengesi üzerinde daha fazla baskı yaratıyor.

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Uzmanlar, kısa vadeli yatırımların yanı sıra enflasyon karşısında reel getiri hesaplamalarının da dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları...

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 2 bin 608 TL

Vade Sonu Toplam: 102 bin 608 TL

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 2 bin 981 TL

Vade Sonu Toplam: 102 bin 981 TL

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 47,5

Net Kazanç: 3 bin 540 TL

Vade Sonu Toplam: 103 bin 540 TL

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 3 bin 614 TL

Vade Sonu Toplam: 103 bin 614 TL

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 3 bin 652 TL

Vade Sonu Toplam: 103 bin 652 TL

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 3 bin 726 TL

Vade Sonu Toplam: 103 bin 726 TL

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 3 bin 726 TL

Vade Sonu Toplam: 103 bin 726 TL

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 3 bin 726 TL

Vade Sonu Toplam: 103 bin 726 TL

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 3 bin 726 TL

Vade Sonu Toplam: 103 bin 726 TL

Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 3 bin 875 TL

Vade Sonu Toplam: 103 bin 875 TL

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