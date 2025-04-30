Mevduat faiz oranı yüzde 50'yi aştı: 100 bin TL'nin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından bankalar arasındaki mevduat faiz yarışı yeniden hız kazandı.
Özellikle 32 günlük kısa vadeli mevduatlarda, bazı bankaların faiz oranları yüzde 50 seviyelerine yaklaşarak dikkat çekici bir düzeye yükseldi.
Bankaların faiz oranlarını artırarak girdiği bu yarış, tasarruf sahiplerine avantaj sağlasa da, ekonomide faiz ve fiyat dengesi üzerinde daha fazla baskı yaratıyor.
Uzmanlar, kısa vadeli yatırımların yanı sıra enflasyon karşısında reel getiri hesaplamalarının da dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.
İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları...
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 2 bin 608 TL
Vade Sonu Toplam: 102 bin 608 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 2 bin 981 TL
Vade Sonu Toplam: 102 bin 981 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 3 bin 540 TL
Vade Sonu Toplam: 103 bin 540 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 3 bin 614 TL
Vade Sonu Toplam: 103 bin 614 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 3 bin 652 TL
Vade Sonu Toplam: 103 bin 652 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 726 TL
Vade Sonu Toplam: 103 bin 726 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 726 TL
Vade Sonu Toplam: 103 bin 726 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 726 TL
Vade Sonu Toplam: 103 bin 726 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 726 TL
Vade Sonu Toplam: 103 bin 726 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 3 bin 875 TL
Vade Sonu Toplam: 103 bin 875 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- O otelin yöneticilerine gözaltı kararı
- Sürpriz 'Kanal İstanbul' açıklaması!
- Miting alanının elektriklerini kesmişler!
- 'Kalkışanı perişan ederiz'
- Kürsüden gözdağı: 'Bakalım kaç CHP'li daha...'
- Ongun'un eşine ev hapsi, Cevat Kaya'ya tutuklama!
- 5 aylık hamile eşini ezdi: Genç kadın hayatını kaybetti
- İkinci dalga operasyonlarda 30 kişiye tutuklama istemi
- Datça'da korkutan deprem
- Suriye Almanya’yı geride bıraktı!