Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Kira anlaşmazlıklarında yeni çözüm

Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:44

Güncelleme: 19.12.2023 - 10:47

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki uyuşmazlıklarda mahkeme yerine ilk olarak bir arabulucuya başvurma mecburiyeti getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru olduğunu, bunlardan 32 bin 98'inin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

Konuya ilişkin Milliyet'e konuşan Arabulucu Avukat Umut Metin, ev sahibi ve kiracıların kademeli artış ve sabit kira bedeli konusunda anlaştığını belirtti.

Avukat Umut Metin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son dönemde ev sahibi kiracı uyuşmazlığına örnek vermek gerekirse kızının kiracısının bulunduğu eve ihtiyacı olduğunu belirten ev sahibinin açtığı tahliye talepli dava mahkemede devam ederken, ev sahibi aynı zamanda kira bedelinin rayiç kiralara göre düşük kaldığı iddiasıyla kira tespit davası açmadan önce dava şartı kapsamında arabuluculuğa başvurmuştur.

10 BİN TL KİRA 20 BİNE ÇIKTI

Yapılan arabuluculuk toplantısında kira bedeli olarak ev sahibi 10.000 TL olan kiranın 25.000-TL olarak ödenmesini istemektedir. Bu görüşmelerde tarafların ayrıca bir tahliye davası olduğu da anlaşılmıştır. Arabulucu sorunun çözümü için bütüncül bir bakışı önermiştir. Taraflar mahkemede devam eden tahliye davasının karşılıklı talepler olmaksızın sonlandırılması, aylık kiranın 2024 ve 2025 yılı için sabit 20.000-TL olması hususunda anlaşmıştır. Kiracı 30 Aralık 2025 tarihi için arabulucu huzurunda tahliye taahhüdü vermiştir. Bu haliyle taraflar hem kira bedeli hem de tahliye hususunda anlaşmıştır.

KADEMELİ ARTIŞTA ANLAŞTILAR

Ev sahibi ile kiracı arasında iyi bir insani ilişki olmasına rağmen, kira bedeli konusunda anlaşmada iki tarafın buluşamaması nedeniyle mülk sahibi arabuluculuk başvurunda bulunmuştur.

Aylık kira bedelinin 15 bin TL’den 30 bine çıkarılmasını isteyen mülk sahibi ısrarcı iken, kiracı da en fazla 20 bin TL ödeyebileceğini beyan etmiştir. Kiracı 2024 yılının 6. ayına kadar kredi ödemesinin olduğunu beyan etmiştir. Bu durumda 2024 yılı Ocak-Haziran ayları arası aylık kiranın 20 bin TL, Haziran 2024’ten itibaren ise 24.000 TL olarak ödenmesi konusunda taraflar anlaşmaya varmıştır."