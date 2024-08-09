Ev ve araç satışında yeni düzenleme yolda!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:46

Güncelleme: 09.08.2024 - 15:46

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, emlak ve araç satışına gelecek yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Batı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, satışlarda muhtemel usulsüzlükleri önlemek amacıyla çeşitli önlemlerin alındığını ve alınmaya devam edeceğini bildirdi

Ticaret Bakanlığının, emlakçılar ve oto galeriler üzerine yapmış olduğu yeni bir uygulamayı hayata geçireceğini aktaran Batı, "yurttaş, aracını ya da mülkünü satarken e-devlet üzerinden bir emlakçıya ya da bir oto galeri yetkilisine yönlendirilecek. Bu yönlendirme üzerinden bir ilanın birden fazla şahıslar tarafından satışa girilmesi engellenecek. Mülkün ya da arabanın satıldığı da ilan sitelerinde netleşecek. Üçüncüsü de bu firmalar yapmış oldukları satışlardan da sorumlu olacaklar" şeklinde konuştu.

"KÖTÜ NİYETLE TİCARET YAPANLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Batı, bu önlemlerin avantajlarından bahsederek, "Öncelikle, bir aracı birden fazla şekilde ilana giriyorlar. Sanki aracı farklı araçlarmış gibi gösteriyorlar. Bu uygulamayla spekülatif ya da kötü niyetle ticaret yapanların önüne geçilecek. Aynı zamanda insanlarımız almış olduğu aracın gerçek ve doğru kişiler tarafından ilana verildiğini görecekler. Bu bakımdan o da uygulanırsa son derece iyi olacak. Uygulama 15 Eylül itibariyle de kesin olarak yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

"HERKES SORGUYA ÇEKİLECEK, BÜYÜK CEZALARI OLACAK"

Kayıt dışı ekonomiden rahatsız olduğunu, yetkililerin de bu konuda çeşitli önlemler aldığını da kaydeden Fahrettin Batı sözlerini şöyle tamamladı:

"Maliye Bakanlığının bu konuda çok ağır yaptırımları olacak. Çok ciddi çalışmaları var. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Noter'den yapılan satışlarda entegre şekilde çalışacak. Ben Fahrettin Batı olarak bir araç sattığımda bu yapılan araç satışı hem Ticaret Bakanlığının, hem Emniyet Genel Müdürlüğünün, hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sayfasına düşecek. Dolayısıyla, 3'ten fazla araç satan, akrabasının üzerinden vekaletli araç satan ya da asgari ücretle bir iş yerinde çalışıp da üzerine 3 araç devir işlemi yapan herkes sorguya çekilecek. Bunun büyük cezaları olacak. Cezaların affı olmayacak"