Antalya Emlakçılar Odası'ndan yüksek kiralara karşı iki öneri

Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:38

Güncelleme: 08.08.2024 - 10:38

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmali Çağlar, ev sahiplerinin yüzde 25 sınırının kalkmasından sonra kentte yüzde 125’e varan kira zamlarının yapıldığını , hatta ev sahiplerinin kendi kiraladıkları ev için kiracılarından emlak komisyonu istemeye başladığı durumlarla karşılaştıklarını söyleyerek, geçmişte yaygın bir şekilde uygulandığı gibi memur ve işçilere lojmanlar yapılarak artan barınma sorununun ve kiraların artışının önüne geçilebileceğini savundu.

Çağlar, ev satın alırken belediye kayıtlarından temin edilen mülk rayiç bedelinde olduğu gibi, kira rayiç bedellerinin de ekspertizle belirlenip, kayıt altına alınıp güncellenmesinin ev kiralarındaki artışın önüne geçebileceğini “Avrupa’da bunun örnekleri var, mahalle mahalle, sokak sokak, evin yaşına, inşaat malzemesine, tadilatına, cephesine, kaçıncı katta bulunduğu gibi kriterlere göre tavan ve taban kira rayiç bedelleri belirleniyor. Biz de böyle bir sisteme geçip rayicin üzerinde kiraya verenleri denetleyip bir yaptırım uygulayabilirsek, kira fiyatlarındaki aşırı artış sona erebilir. Çünkü bir ev sahibi evine 20 bin diyor, yanındaki onu görüyor 21 bin yapıyor, sona öteki düşük verdim galiba diye düşünerek 22 bin diyor, bu şekilde ev sahipleri birbirlerine baka baka bir kira balonu oluşmasına yol açıyorlar” sözleriyle ileri sürüyor.