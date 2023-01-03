Evde bakım maaşına ne kadar zam geldi? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu?

03 Ocak 2023 Salı, 17:35

Asgari ücret 2023 yılında yüzde 54,7 zamla 8 bin 506,8 TL olarak uygulanacak. Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her yurttaşı yakından ilgilendiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2022 yıl sonu enflasyonu yüzde 64,27 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu oranı yüzde 137,55 olarak hesapladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

EVDE BAKIM MAAŞINA NE KADAR ZAM GELDİ?



2022 yılında 3 bin 336 TL olan evde bakım maaşı 2023 yılında 4.170 TL olarak ödenecek..



