CHP’nin 'emekli maaşları yükseltilsin' talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

03 Ocak 2023 Salı, 17:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,18 arttı. Bu artışa rağmen kasımda yüzde 84,39 olan yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye geriledi. Memur ve emeklilerin maaş zammını belirleyecek son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.

Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,48 artacak.

Hesaplanana göre, yüzde 20 zam yapılırsa maaşlar 4200 TL; yüzde 25 zam yapılırsa 4300 TL olacak.

"MAAŞLAR YÜKSELTİLSİN" TALEBİNE AKP VE MHP'DEN RET

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın aktardığına göre en düşük emekli maaşının asgari ücrete yükseltilmesi için CHP’nin verdiği kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.