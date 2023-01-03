CHP’nin 'emekli maaşları yükseltilsin' talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
CHP’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) en düşük emekli maaşının asgari ücret miktarına yükseltilmesi için verdiği kanun teklifi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Böylece emekliler, AKP ve MHP eliyle sefalete mahkum edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,18 arttı. Bu artışa rağmen kasımda yüzde 84,39 olan yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye geriledi. Memur ve emeklilerin maaş zammını belirleyecek son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.
Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,48 artacak.
Hesaplanana göre, yüzde 20 zam yapılırsa maaşlar 4200 TL; yüzde 25 zam yapılırsa 4300 TL olacak.
"MAAŞLAR YÜKSELTİLSİN" TALEBİNE AKP VE MHP'DEN RET
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın aktardığına göre en düşük emekli maaşının asgari ücrete yükseltilmesi için CHP’nin verdiği kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
AKP EMEKLİLERİ AÇLIĞA MAHKUM ETTİ!— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 3, 2023
En düşük emekli maaşının asgari ücrete (8.506 TL) yükseltilmesi için verdiğimiz kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. pic.twitter.com/2N2wyEEoWI
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