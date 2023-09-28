Evergrande işlemleri durduruldu

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:21

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:21

Ciddi bir likidite ve borç sorunu yaşayan Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın dün polis tarafından göz hapsine alındığı haberinin ardından bugün şirketin hisselerinde işlemler geçici olarak durduruldu.

Tasfiye riski artan Evergrande'nin geleceğine yönelik endişeler artıyor.

Neredeyse Finlandiya'nın gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) denk gelen 300 milyar dolardan fazla borcu olan Evergrande, Çin ekonomisinin yaklaşık çeyreğini oluşturan gayrimenkul sektöründeki borç krizinin timsali haline geldi.

Bloomberg'te dün yer alan haberde, 1996 yılında Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde Evergrande'yi kuran Hui'nin bu ay başında polis tarafından özel bir yere götürülüp orada göz hapsinde tutulduğu belirtilmişti.

HUI'NIN NEDEN GÖZALTINDA?



Evergrande ve iki biriminin hisselerinde işlemler, söz konusu haberden bir gün sonra askıya alındı.

Bloomberg'de yer alan haberde, Hui'nin neden gözaltında olduğu belirtilmedi.

Reuters, Bloomberg'in haberini doğrulayamadı. Evergrande ve polis sorulara yanıt vermedi.

Evergrande, offshore borcunu yeniden yapılandırmak için kreditörlerin onayını almaya çalışıyor. Evergrande'nin ana iştirakine yönelik soruşturma nedeniyle yeni tahvil ihraç edemeyeceğini açıklamasının ardından bu hafta süreç karmaşıklaştı.

Bazı analistler, Evergrande'nin offshore borç yeniden yapılandırma planının aksayabileceğini ve şirketin tasfiye edilme riskinin arttığını ifade ettiler.