Evi, işyeri, arsası, arabası olanlar dikkat... Henüz ödemediyseniz geç değil! Son gün 30 Kasım: Cezası büyük

Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:24

Güncelleme: 18.11.2023 - 12:47

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ocak ve temmuz ayında öderken konut, işyeri sahipleri de mayıs ve kasım ayında Emlak Vergisi'ni ödemekle mükellef.

Son yapılan düzenlemeyle araç sahiplerine ek MTV getirildi ve eylül-kasım aylarında ödenmesi kararlaştırıldı. Eylüldeki ek MTV taksitini ödeyenler kasımda ödeme yaparak ek MTV borçlarını bitirmiş olacak.

Otomobil, arazi taşıtları ve motosiklet, minibüs, panelvan ve motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici, uçak ve helikopter sahipleri ek MTV ödemesini 30 Kasım 2023 tarihine kadar ödemek zorunda.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İnteraktif Vergi Dairesi ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ DE ÖDENECEK

Türkiye'de taşınmazı bulunan her yurttaş emlak vergisini ödemekle yükümlü tutuluyor. Emlak Vergisi her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki kez ödeniyor. Bina, arsa ya da arazi gibi taşınmazlara ait bu vergiler belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak Vergisi'nde son ödeme tarihi 30 Kasım 2023 olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, son dönemde EYT ile emekli olan 1.6 milyon yurttaşın muafiyet durumlarını da araştırması gerektiğini söylüyor.

YÜZDE 2,5 GECİKME ZAMMI

İHA'nın aktardığına göre, Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenmektedir. Ayrıca birçok belediye internet üzerinden ödeme alabildiği gibi, bazı belediyeler için vergi ödemeleri e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanmaktadır” dedi.

EYT'DEN EMEKLİ OLANLARA MUAFİYET

Özellikle son dönemde EYT ile emekli olan 1.6 milyon vatandaşın muafiyet durumlarını da araştırması gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, “Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan emekliler için emlak vergisi muafiyet bulunuyor. Bu hüküm, tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanıyor” şeklinde konuştu.

EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ

Vergi değerini değiştiren sebeplerin bulunması durumunda emlak vergisi bildiriminin verilmesi gerektiğini de ifade eden Özelmacıklı, “Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir. Ayrıca vergi değerini değiştiren sebeplerin doğması halinde, değişikliğin meydana geldiği bütçe yılı içerisinde de verilmesi gerekmektedir. Ayrıca taşınmaz maliklerinde değişiklik olduğunda da bildirimin yapılması gerekiyor” dedi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 58,46 OLDU

Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak gerçekleştiği belirten Özelmacıklı, “2024 yılına ait Emlak Vergisi'ne esas değerler, yeniden değerleme nispetinin yarısı oranında yani yüzde 29,23 artırılacak” ifadelerini kullandı.