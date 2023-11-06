Evlenecek çiftler dikkat! Bakanlıktan 'evlilik kredisi' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Bankası adı altında 'evlilik kredisi' vadeden, kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:45
Evlenecek çiftler dikkat! Bakanlıktan 'evlilik kredisi' açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "evlilik kredisi vaadi"ne karşı uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı art niyetli kişilerin Aile ve Gençlik Bankası adı altında, 'evlilik kredisi' vaadiyle sahte internet sayfaları üzerinden yönlendirme yaparak para topladığı belirtildi.

Bakanlığın ve yetkili diğer resmi kurumların internet sayfaları dışında, kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar edilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfalarının ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.


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