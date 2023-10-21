Yayınlanma: 21.10.2023 - 14:04

Güncelleme: 21.10.2023 - 14:04

'Evlilik kredisi başvuruları başladı mı?' sorusu evlilik hazırlığı yapan çiftlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? Evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de hatırlayalım; Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik bankasına dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası’ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Evlilik kredisi 2 yıl geri ödemesiz şekilde verilecek. 150 bin TL evlilik kredisi 48 ay vadeli olması bekleniyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.