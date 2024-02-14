Evlenecek çiftler dikkat: Başvurular yarın başlıyor! İşte şartlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Faiz evlilik kredisinde başvuru şartları da belirlendi. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:20
Evlenecek çiftler dikkat: Başvurular yarın başlıyor! İşte şartlar...
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Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, yarından itibaren alınacak. 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin şartlarını açıkladı. 

Buna göre, başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

YAŞ KRİTERİ

Fondan faydalanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olup 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Ayrıca, resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerek.

Evlilik kredisi için genç çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor. 2024 brüt asgari ücret 20 bin TL seviyesinde bulunuyor.

EĞİTİM ZORUNLULUĞU

Evlilik kredisinden faydalanmak isteyen gençlerin Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılması gerekiyor. 2013’ten bu yana uygulanan programda evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmaları için eğitim veriliyor.

Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanmak isteyen gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yarın başlayacak olan evlilik kredisi başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi www.aile.gov. tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Aile ve Gençlik Fonu evlilik kredisi, başta kamu bankaları olmak üzere programa destek amacıyla aracı olmak isteyen bankalar üzerinden ödenecek.


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