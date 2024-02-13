Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:10

Güncelleme: 13.02.2024 - 12:10

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu için başvuru tarihini ve şartlarını açıkladı. Evlenecek olanlar, faizsiz 150 bin TL kredi başvuru tarihinin açıklanmasının ardından kredinin ayrıntıları merak edildi. Peki, Evlilik kredisi ne kadar? Evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisine kimler başvurabilir?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi 15 Şubat 2024 Perşembe günü yapılacak.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada, başvurusu onaylanan adaylara 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz toplamda 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini kaydetti.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu’nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik.

Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz.

Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik.

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız.

Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek.

İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız.

Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz.”