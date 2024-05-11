Evlenecek çiftler dikkat! Evlilik kredisinde ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibarıyla hesaplarına geçmeye başlayacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 09:36
Evlenecek çiftler dikkat! Evlilik kredisinde ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün TRT Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği verileceği açıklanmış, ödeme tarihi ise açıklanmamıştı. Bakan Göktaş evlilik kredisinde ilk ödeme tarihini de duyurdu.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aile ve Gençlik Fonu’nu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik. Bu aslında Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemin de en somut örneklerinden bir tanesi. Bu fonu biz kanunla birlikte hayata geçirdik.

48 AY VADELİ 150 BİN TL KREDİ

Buradan öncelikle bu fonun kurulmasına destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin aile kurmasını destekliyoruz. Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriyoruz. Bu oldukça büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.

EVLİLİK KREDİSİNDE İLK ÖDEME NE ZAMAN?

Buradan da bu fondan yararlanan gençlerimize bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibariyle hesaplarına geçmeye başlayacak. Şimdiden gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun.


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