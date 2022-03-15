Evlerinde makineye bağlı yaşayan hastaları elektrik zamları zor durumda bıraktı

15 Mart 2022 Salı, 02:00

Türkiye’de yaklaşık 12 bin ALS hastası var. Bu kişiler evde bakım maaşıyla hem geçinmek hem de katlanarak artan faturaları ödemek zorunda. ALS hastaları, elektrik zamlarına “Bizim nefes almamızı sağlayan cihaz elektrikle çalışıyor. Faturaları ödemekte zorluk çekiyoruz. Eğer elektrik kesilirse bizim de nefesimiz kesilir” sözleriyle tepki gösteriyor. Tek maaşla yaşamak zorunda kalan ALS hastası yakınları ise elektrik faturalarında indirim istiyor. Hasta yakınları “Çaresiz kaldık. Hastalarımızın fişini mi çekelim” diyerek endişelerini dile getiriyor.

İNDİRİM İSTİYORLAR

ALS hastalarının yarısının solunum ve oksijen cihazına bağlı olarak yaşadığını vurgulayan ALS-MNH Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Arıkan, “Hastalarımız 24 saat evde cihaza bağlı olarak yoğun bakım ortamında yaşamak zorunda. Cihazlar olmadan nefes alamazlar. Tıbbi cihaz ve malzemeler ile özel ihtiyaçlar için ayrıca para harcıyorlar. Zamlarla faturalar üç katına çıktı. Bu şartlarda faturaları ödemeleri imkânsız” dedi. İndirim yapılması gerektiğini belirten Arıkan, “Solunum cihazına bağlı hastalar raporlarını ibraz ettiğinde indirim uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

‘ZOR DURUMDAYIZ’

Ev kadını Zeynep Yücetürk, yedi yıldır ALS hastası Derya Yücetürk’e bakmak zorunda. Sadece eşinin 3 bin 200 TL maaşı olduğunu söyleyen Yücetürk, “Zamlardan önce 800 TL gelen elektrik faturası şimdi bin 900 TL’yi aşıyor. Geçinemediğimiz için evde bulaşık, çamaşır makinası ve fırın çalıştırmıyorum. Her şeyi elimde yıkıyorum” diyerek indirim istedi. Babasının solunum cihazına bağlı yaşadığını dile getiren Kader Tan “Faturalar iki katını geçti. ALS hastalarının faturaları ücretsiz olmalı” dedi. ? İZMİR