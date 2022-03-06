AKP'li Şamil Tayyar'dan fahiş fiyat tepkisi: Bunun siyasi faturası ağır olur
AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, zincir marketlerdeki ürünlerde fahiş fiyat artışına "Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim. Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur" sözleriyle tepki gösterdi.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, son dönemde partisine yönelik eleştirilerle sık sık gündeme geliyor.
Tayyar, fahiş fiyatlar üzerinden zincir marketlere tepki göstererek "Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur" dedi.
Tayyar, marketlerdeki ayçiçeği yağı üzerinden gelen tepkileri değerlendirerek partisine çözüm çağrısında bulundu.
'SİYASİ FATURASI AĞIR OLUR'
Tayyar'ın paylaşımı şöyle:
- Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması? Vatandaşın ne kusuru var? Neyi, niye boykot etsin? Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim. Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur.
Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması?— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) March 5, 2022
Vatandaşın ne kusuru var? Neyi, niye boykot etsin?
Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim.
Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur.
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