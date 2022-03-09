Yüksek faturalar araştırmaya yansıdı: Yurttaşların yüzde 86'sı isyan etti

09 Mart 2022 Çarşamba, 15:35

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar gündemdeki yerini korurken yurttaşların cebini yakmaya devam ediyor.

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan zamların ardından yapılan anketi paylaştı.

Elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan zamlar yurttaşlara soruldu.

Metropoll'ün anketine göre halkın yüzde 44'ü elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artışın fahiş olduğunu ifade ederken, yüzde 12'lik kısım zamların makul olduğunu düşündü.

"Elektrik ve doğalgaz faturalarınızdaki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Fahiş artış oldu: Yüzde 43.7

Çok arttı: Yüzde 42.1

Makul artış: Yüzde 11.9

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 2.3