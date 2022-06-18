Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Düğün sezonunun gelmesiyle tektaş pırlanta yüzüklere talep arttı. Tektaş yüzüklerin fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık 2 kat artış görülüyor.
Havalar ısındı, düğün sezonu başladı. Tektaş pırlanta yüzük fiyatları geçen seneye göre yüzde 100’e yakın arttı.
Geçen sene 2 bin 500 - 3 bin lira civarında satılan 0,18 karatlık tektaş yüzüklerin fiyatı bu sene 5 bin lirayı aştı. Pırlanta fiyatlarındaki artış evlenme teklif edecekleri kara kara düşündürüyor. Pırlanta satan esnaf ise fiyatlarda artış olduğu için baget kesim olarak bilinen düşük ayarlı yüzüklere de yönelme olduğunu söylüyor.
"DÜŞÜK AYARLI PIRLANTA YÜZÜKLERE YÖNELME OLDU"
Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte tektaşlar yüzüklere talebin arttığını söyleyen Can Dilli, ''Pandemi döneminin ardından düğün sezonunun gelmesiyle birlikte tektaş yüzüklere talep arttı. Bu talebin yanında tektaş yüzüklerin fiyatı da arttı. Geçen sene 2 bin 500 lira olan 0,18 karatlık yüzüklerin fiyatı bu sene 5 bin lirayı aştı. Ortalama olarak ise 0,30 ve 0,40 karatlık yüzükler talep görüyor.
- Fiyatların artmasından dolayı baget kesim dediğimiz düşük ayarlı pırlanta yüzüklere de yönelme oldu. Evlilik teklifi genel olarak tektaş pırlanta yüzüklerle yapılıyor ama son dönemde baget kesim yüzükleri de evlilik teklifi için alanlar oldu. Baget kesim yüzükler düşük karatlı ve kesimi farklı olduğu için tektaş pırlantaya göre daha düşük fiyatlardan satılıyor. Pırlantaların fiyatı rengine, büyüklüğüne ve kesimine göre değişiyor’’ dedi.
SERTİFİKALI PIRLANTALAR TERCİH EDİLMELİ
Pırlanta yüzük alacaklara tavsiyelerde de bulunan Dilli, ''Pırlanta yüzük alacaklar bilindik kuyumculardan alışveriş yapmalı. Pırlantaların kimliği diyebileceğimiz sertifikaları var. Uluslararası geçerliliği olan sertifikalı pırlanta yüzükler tercih edilmeli’’ şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
- İstanbul'da otobüs 17 araca çarptı, şoför kaçtı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- Enflasyonda korkutan senaryo
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- Onlar kimlikle, biz vizeyle
- 'Koltuk-mevki-makam gözlerini bürümüş'
- MHP'li başkan 'cinsel istismar'dan tutuklandı
- Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar ölü bulundu