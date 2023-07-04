Evliliğin maliyeti 400 bin liraya ulaştı!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 11:16

Güncelleme: 04.07.2023 - 11:16

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sezonu da başladı. Çarşı ve pazarlarda hareketli günler yaşanıyor ancak enflasyon nedeniyle düğün maliyetleri katlandı. Beyaz eşyadan mobilyaya, gelinlikten düğün salonu ücretlerine kadar bir düğünün maliyeti en az 400 bin TL’ye ulaşmış durumda. Ev kirası ücretleri ise bu rakamın dışında.

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelin ve damat adayları mobilyacısından gelinlikçisine, kuyumcusundan beyaz eşyacıya, züccaciyesinden tekstilciye fiyat araştırması yapmaya başladı. Ancak fiyatları görenler, düğünü yeniden gözden geçirme kararı alıyor.

Evlenmenin başlıca masraf kalemleri olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyaları için çiftler en az 400 bin TL’lik harcıyor. Avantajix.com, önceki yıl başlattığı “Evlilik Maliyeti Fiyat Araştırmasını” bu yıl da sürdürdü. Araştırmaya göre, geçen yıl 90 bin TL olan evlilik masrafları bu yıl 400 bin TL’ye ulaşmış durumda.

EN BASİT DÜĞÜN 50 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Araştırmaya göre, çiftleri en çok zorlayan masrafların başında salon ücretleri geliyor. 300 kişilik bir organizasyon için kuru pasta ve meşrubat ikramından oluşan en basit düğün bile 50 bin liradan başlıyor.

MOBİLYA VE ELEKTRONİK 180 BİN TL

Sektörde ortalama kalitedeki salon, oturma, yatak odası takımları ve aksesuarlarının toplam fiyatı 120 bin TL’den başlıyor. Televizyon, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, ocak, fırın, ütü, süpürgeden oluşan beyaz eşyaların ortalama fiyatı da en düşük etiketli ürünler tercih edilse bile 60 bin TL’yi buluyor.

4 BİLEZİK 60 BİN TL

Perdeler, halılar, yemek takımları, küçük ev aletleri gibi küçük kalemler isimlerinin aksine maliyette 50-55 bin TL’yi bulan toplam fiyatları ile bütçeyi sarsıyor. Gelinlik, damatlık, fotoğraf ve video çekimleri, gelin arabası süslemesi, depozito dahil ilk ev kirası da 50 bin liralık maliyetiyle çiftlerin ve ailelerin cüzdanlarını hırpalıyor. Düğünlerin olmazsa olmazı takıda ise ince bileziklerin fiyatları 15 bin lira. Kız ve erkek tarafının ikişer bilezik takması halinde bile takının maliyeti 60 bin liradan başlıyor.