Evren Devrim Zelyut'tan doların dalgalanmasına ilişkin kritik yorum: Sonbaharı işaret etti

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:50

ABD ekonomisi, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını yavaşlatması ve faiz oranlarındaki artışın yatırımları azaltmasıyla teknik resesyona girdi.

Geçen yıl yüzde 40'ın üzerinde değer kaybeden TL; nisan sonundan, haziran sonundaki BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.

TL DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

BDDK kararıyla kur geçici olarak 16'ya kadar gerilese de TL tekrar değer kaybetmeye başladı.

Dolar/TL, dün 20 Aralık'tan beri yeni zirve olan 17.97'ye yükseldi.

Bugün ise parite 18.02'ye ulaşarak 18 seviyesini de geride bıraktı. Dolar/TL şu dakikalarda yüzde 0.05 değer kaybederek 17.90 seviyesinde işlem görüyor.

Eski Hazine Müsteşarı ve Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından dolar endeksindeki dalgalanmayı, "ABD resesyona girince dolar, TL'nin de aralarında bulunduğu paralara karşı, değer kaybetmeye başladı. Dolar endeksi 106'nın altına düşerken Euro/Dolar paritesi de 1,02'ye yükseldi. Dolar/TL kuru 17,80'in altına geriledi" şeklinde yorumladı.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut ise, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "ABD'nin resesyona girmesi dolar/TL paritesini geriletti, fakat çok büyük, trajik olarak adlandırabileceğimiz bir değer kaybına neden olmadı" dedi.

"DOLARIN SERT BİR ŞEKİLDE DÜŞECEĞİNİ BEKLEMEMİZ YANLIŞ"

Birleşik devletlerde, iki çeyrekte görülen daralmanın sadece teknik manada bir resesyon olduğunu dile getiren Zelyut şunları söyledi:

"Orada ekonomik faaliyetlerin ve tüketim harcamalarının durması gibi sıkıntılı bir durum yok. Aksine orada her şey kontrol altında. Yaşanan sadece Fed'in faiz artırımıyla aktivitelerin birazcık gerilemesi ki ikinci çeyrek gerileme rakamı birinci çeyrekten daha düşük. Bunun dolar endeksini aşağı çekmesi de doğal. Bu mekanizmaya bağlı olarak, Türkiye'de doların sert bir şekilde düşeceğini beklememiz yanlış olur. Çünkü bugün TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret rakamları cari açığımızda kuvvetli bir artış olduğunu gösteriyor. Bu artışı telafi eden şu an yine TÜİK tarafından açıklanan turizm gelirlerinin iyi gidiyor olması. Haliyle yaz döneminde turizm gelirlerinin yarattığı nakit akışı ile beraber, kurun 18 altında tutunmaya çalışacağını düşünüyoruz. Fakat bu nakit akışı kesildikten sonra cari açığa paralel ve Fed'in de faiz artırması ile birlikte küresel manada bir dolar kıtlığı yaşanacağından dolayı kurun tekrardan 18'in üstüne yükseleceğini düşünüyoruz."

ANİ DÜŞÜŞLER O KARAR İLE İLGİLİ DEĞİL

Gün içerisindeki 10-20 kuruş ani düşüşlerin Amerikan Merkez Bankası ya da Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla ilgili olmadığını savunan Zelyut, "Bunlar piyasaya o an itibari ile giren yüklü satışların eseridir. Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) şirketleri arayarak döviz sattırdığını biliyoruz. Bu uygulamanın devam edeceğini düşünüyorum. Blok satışlar yapıldığı zamanlarda piyasada 10-20 kuruş düşüşler karşımıza çıkabilir. Bugünkü düşüşü de buna bağlıyorum" şeklinde konuştu.

"SONBAHARDA ACI GERÇEKLE YİNE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİZ"

Zelyut son olarak, "Yaz aylarında eylüle kadar 18'in altında tutunup biraz gerilese de eylülden sonra bizim kur problemimizin devam edeceği aşikar. Çünkü ödenmesi gereken borçlar var, turizm gelirlerimiz kesilecek ve acı gerçekle sonbaharda yine karşı karşıya geleceğiz" dedi.