Eximbank, 3 yıl vadeli dolar cinsi Eurobond için yetki verdi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 17:58

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 17:58

Türk Eximbank 3 yıl vadeli dolar cinsi Eurobond ihracı için bankalara yetki verdi.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, piyasa koşullarına bağlı olarak planlanan yurt dışı tahvil ihracının yönetimi için Citigroup, BBVA Securities, Emirates NBD Capital, ING Bank, Intesa Sanpaolo, MUFG Securities, SMBC Nikko, Societe Generale ve Standard Chartered'a yetki verildiği belirtildi.

SPK bankaya, geçen sene Aralık'ta yurt dışında azami toplam 1 milyar dolara kadar tahvil ihracı için yetki vermişti.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan haberde 3 yıl vadeli gösterge eurobond tahvil ihraç için yapılacak yatırımcı toplantılarının bugün başladığı belirtildi.