2023 borç yapılandırma ne zaman? Borç yapılandırma şartları neler? KYK borçları yapılandırma kapsamında mı?

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:33

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 10:33

vergi ve sgk borçlarının yapılandırılması için hazırlıklar başladı. Yapılandırma ile borçların taksitlendirilmesi ve borçalara işleyen fazilerin büyük bir kısmının silinmesi bekleniyor.



2023 BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN?

Borç yapılandırma paketi, önümüzdeki hafta başında kabine toplantısında değerlendirilecek. Yapılandırma paketi pazartesi günü kabinede masaya yatırılacak. Kabine sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yapılandırma paketine göre 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

KYK BORÇLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINDA MI?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları ödeme aşamasında olanlar için faizler silinmişti. Ancak KYK borçları vergi dairelerine devredilenler bu düzenlemeden faydalanmamıştı. Meclisin gündemine gelen yapılandırma ile bu borçlar da kapmasama girecek.