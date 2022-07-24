EY, Aile Ofisleri Araştırması ile değişime dikkat çekti: 'Aile'de şeffaflık kaygısı
Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), “Aile Ofisleri Araştırması”nın sonuçlarını duyurdu.
12 ülkede 250’den fazla aile ofisle hazırlanan araştırmaya katılanların yüzde 53’ü küresel şeffaflık ve bilgi alışverişinde artan gereksinimlerden endişe duyduklarını belirtti.
Yüzde 48’si uluslararası vergi uyumluluğu konusundaki artan karmaşanın baskı oluşturduğunu söylerken, yüzde 64 vergi operasyonlarının yeterli performans gösterdiğinden emin olmadıklarını kaydetti. Katılımcıların yüzde 83’ü finansal olmayan ölçütleri de izlemenin önemli olduğuna inandığını belirtirken geleneksel ölçütlerin ötesinde etkin performans ölçümü yapanlar yüzde 30’da kaldı.
Z KUŞAĞI BASTIRIYOR
Katılımcıların yüzde 35’i tüketicilerden, yüzde 34’ü Z kuşağından performansı iyileştirme yönünde talebin arttığını vurguladı. Yüzde 32’si rakip faaliyetlerini, yüzde 28’i ise finansal olmayan ve iklim beyanına ilişkin ortaya çıkan yeni düzenlemelerin teşvik edici etkisini öne çıkarttı. Finansal olmayan metrikleri izleyenlerin yüzde 58’i beklentilerinin üzerinde performans gösterdiklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 44’ü değerleri ile çelişen yatırımları dışladıklarını kaydetti.
Araştırma, katılımcıların yüzde 74’ünün son yıllarda siber ihlalle karşılaştığını ancak yüzde 72’sinin siber olaylara karşı planlamaya, yüzde 61’inin de güvenlik ihlalinin tespitini sağlayacak süreçlere sahip olmadığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 46’sı salgının ardından yasal düzenlemelerde belirsizliğe ilişkin endişelerini dile getirdi. Daha geniş risk yönetimi hakkında yöneltilen sorularda yalnızca %49, gelecekteki muhtemel riskleri belirlemek için gereken süreçlere sahip olduklarından emin olduklarını belirtti. l Ekonomi Servisi
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