Eylem sırasında zehirlenen işçiler şirketi protesto etti

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 13:56

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 13:58

Bursa’da işten atıldıkları fabrikanın önünde eylem yapan ve kapağı açık bırakılan tanklardan havaya karışan amonyak nedeniyle zehirlendiklerini belirten işçiler, bugün Fomara Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Bursa Kadın Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasını platform üyesi Esen Karabulut okudu.

ANKA Haber Ajansı'ndan Zehra Değirmenci ve Sibel Kahraman'ın haberine göre, Barutçu Tekstil’de Öz İplik-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan 9 kadın işçinin 107 gündür fabrika önünde eylemlerine devam ettiğini hatırlatan Karabulut, direnişin ilk gününden itibaren fabrika patronunun 'provokatör' tutum sergilediğini ileri sürdü.

Daha önce de işçilerin fabrika önünde yapmak istedikleri kitlesel basın açıklamasının yine patron tarafından sabote edilerek şirketin önüne kamyonlar çekildiğini ifade eden Karabulut, "Sendikanın görüşme talebine tehditlerle karşılık veren Barutçu tekstil patronu ‘Ben buranın patronuyum özgürlük, adalet, ücretler ben istersem olur’ diye provokatif tutumunu sürdürmüştür. Yine bir gün önce fabrika önünde direniş alanına amonyak dolu tankerleri kapağı açık şekilde bırakan patron direnişteki işçilerin hayatını tehlikeye atmıştır. Havadaki ağır asit kokusundan fenalaşan işçilere, sendika yönetimi yetkilileri arayarak müdahale etmelerini etmişler ve işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi edilmiştir" dedi.

"ÇALIŞIRKEN ÖLDÜREMEDİKLERİNİ SOKAKTA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Karabulut şunları söyledi:

"Patronun direnişi kırmak istediği için işçileri göz göre göre öldürmek istediğinin farkındayız. Barutçu işçilerinin de dediği gibi çalışırken öldüremediklerini sokakta öldürmeye çalışıyorlar. Bizler bu zalimliğe karşı susmuyoruz. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sendikalaşan kadınlar, sendika haklarında kararlılar. Kadın emekçi arkadaşlarımızın hakları verilene kadar bizler de bu direnişin bekçisiyiz. Bu kavgayı bu mücadeleyi birlikte büyüteceğiz. Barutçu Tekstil patronunun hukuk tanımaz tavrı ve anayasayı ihlal etme girişimine karşı susmayacağımızı ve barutçu tekstil işçilerinin yanında olduğumuzu buradan bir kere daha söylüyoruz."

"ARKADAŞLARIMIZIN İŞE İADESİNİ İSTİYORUZ"

Barutçu Tekstil’in sahibine seslenen Karabulut, işçilerin sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini ve baskıcı tutumun vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Karabulut sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz çalışma barışının sağlanmasını istiyoruz. İşverenin inatçı ve baskıcı tutumundan vazgeçmesini bekliyoruz. Sendika hakkının tanınmasını, işçilerin taleplerinin, kabul edilmesini ve atılan işçi arkadaşlarımızın işe iadesini istiyoruz ve bununda bir an önce Barutçu patronunun Öz İplik İş Sendika yönetimiyle sözleşme masasına oturmasını bekliyoruz. Buradan hükümete de sesleniyoruz. Ülkenin birçok yerinde hakları için direnişte olan işçilerin en demokratik hakları ve hak alma mücadelesi grevlerin yasaklanması ve önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Sendikal mücadelenin önündeki engellerin kaldırılmasını, işten atmaların yasaklanmasını istiyoruz. Barutçu Tekstil işçilerinin sendikalı olarak işlerine başlamalarını istiyoruz. Direnen işçiler asla yenilmez.”