Eylül 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
Eylül 2025 emekli promosyonları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

3.09.2025 14:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Eylül ayında en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu. Peki emekli promosyonlarında hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor? Eylül kampanyalarında öne çıkan bankalar hangileri? Bankaların sunduğu promosyon şartları ve avantajları neler? İşte tüm ayrıntılar...

Emekli maaşı promosyon kampanyaları güncellendi. Eylül ayı itibarıyla birçok banka, emeklilere değişen tutarlarda promosyon ve ek ödeme imkânı sağlıyor.

Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi bankalar veriyor? İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

ZİRAAT BANKASI

  • Promosyon: 12 bin TL
  • Şart: 3 yıllık taahhüt
HALKBANK

  • Promosyon: 12 bin TL
  • Şart: 3 yıllık taahhüt
VAKIFBANK

  • Promosyon: 5-12 bin TL
  • Özellik: Maaş tutarına göre değişken
TEB

  • Temel Promosyon: 12 bin TL
  • Toplam: 21 bin TL (ek ödemelerle)
ALBARAKA TÜRK

  • Temel Promosyon: 15.600 TL
  • Ek Ödeme: 9.400 TL
  • Toplam: 25.000 TL
QNB FİNANSBANK

  • Temel Promosyon: 15 bin TL
  • Toplam: 20.400 TL (fatura talimatı ve kart harcamalarıyla)
İŞ BANKASI

  • Temel Promosyon: 15 bin TL
  • Ek Promosyon: 9 bin TL
  • Toplam: 24 bin TL
AKBANK

  • Temel Promosyon: 15 bin TL
  • Ek Ödeme: 2.500 TL
  • Toplam: 17.500 TL
GARANTİ BBVA

  • Temel Promosyon: 15 bin TL
  • Toplam Promosyon: 25 bin TL (ek şartlarla)
  • Özellik: Ek harcama ve poliçe avantajları
ING BANK

  • Temel Promosyon: 15 bin TL
  • Toplam Promosyon: 25 bin TL (ek ödemelerle)
  • Özellik: Koşulsuz 15 bin TL
DENİZBANK

  • Toplam Promosyon: 27 bin TL
  • Özellik: Nakit promosyon imkânı
YAPI KREDİ

  • Toplam Promosyon: 27 bin TL
