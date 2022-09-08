Goldman Sachs'dan fed tahmini
Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in Eylül ve Kasım ayı FOMC toplantılarına yönelik faiz artırım beklentilerini yükselttiler.
Fed'in 20-21 Eylül toplantısında faizi 75 baz puan ve Kasım ayında 50 baz puan artıracağı beklentilerini ortaya koyan Goldman Sachs ekonomistleri, daha önce eylülde 50 baz puan, kasımda 25 baz puan faiz artırımı bekliyorlardı.
Ekonomistler, aralık ayında da 25 baz puan faiz artıracağını öngörüyorlar.
Goldman Sachs ekonomistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Fed yetkilileri son dönemde şahin ifadeler kullanıyorlar ve enflasyonda yavaşlamanın arzu ettikleri kadar hızlı ilerlemediğine işaret eder gibi görünüyorlar" ifadelerine de yer verdiler.
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