Fed'den 75 baz puan faiz artışı bekleniyor

09 Eylül 2022 Cuma, 09:57

Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı 20-21 eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.



Fed Başkanı Jerome Powell Powell, “Şu an yaptığımız gibi hemen, doğrudan ve güçlü bir biçimde harekete geçmemiz gerekiyor. Meslektaşlarım ve ben bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız” diye konuştu.

"BENCE İYİ BİR PLANIMIZ VAR"



Bank of America Corp., Barclays Plc ve Jefferies LLC stratejistleri bu açıklamaların ardından eylül ayı faiz artış tahminlerini 50 baz puandan 75 baz puana yükseltti. Benzer bir adım önceki gün Goldman Sachs’tan gelmişti. Swap traderları da beşte dört olasılıkla bu ay 75 baz puanlık faiz artışına gidileceğini fiyatlamaya başladı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da dün yaptığı açıklamada, “Bence iyi bir planımız var. Eylülde pekala 75 baz puanlık artış yapabiliriz. Ben kesin kararımı henüz vermedim. Ama faiz oranlarını şu anda oldukları yerden önemli ölçüde daha yüksek bir seviyeye çıkarmamız gerektiğini biliyorum” dedi.

Bu arada ABD’de mortgage faizleri 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve konut piyasasındaki yavaşlamanın daha da derinleştiğine işaret etti. Freddie Mac’a göre 30 yıllık bir konut kredisinin ortalama faizi geçen haftaki yüzde 5,66 seviyesinden yüzde5,89’a yükseldi.