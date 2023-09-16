Eylül ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yattı mı? SED ödemesi ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül 2023 ödemelerinin yatırıldığını duyurdu. Hesaplara yatırılan toplam paranın 579 milyon TL olduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:47
Eylül ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yattı mı? SED ödemesi ne kadar?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milyonlarca aileyi ilgilendiren haberi verdi. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için eylül ayı içerisinde 579 Milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Göktaş, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.

Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına eylül 2023 ödemesi olarak toplam 579 milyon lira yatırdık" ifadelerini kullandı.


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Mahinur Özdemir Göktaş sosyal ve ekonomik destek

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