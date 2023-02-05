EYT emeklilik başvurusu nereden yapılır? e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 07:00

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar EYT düzenlemesinden faydalanacak. EYT düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasının ardından şartları sağlayan milyonlarca vatandaşlar e Devlet üzerinden EYT emeklilik başvurusu gerçekleştirebiliyor. SGK tarafından paylaşılan video ile e-Devlet üzerinden yapılacak emeklilik başvurusu adımları açıklandı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK'ya gitmeden, e-devlet üzerinden işlemleri yapmak mümkün. e-Devlet üzerinden izlenecek yol ise şöyle;

e-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

Gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak ve tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK’, Bağ-Kur kapsamında ise ‘4B Bağ_Kur’ seçilecek. Bundan sonraki adımda da altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana gelecek. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak ve diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da ‘evet' ya da ‘hayır' cevabı verilecek. Sonraki ‘ileri' butonuna basılacak ve ‘başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK’ye gönderilmiş olacak.