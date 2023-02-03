EYT teklifinin TBMM’deki görüşmelerinde AKP’liler ‘rol kapma’ yarışına girdi

EYT teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerine başlandı. Peş peşe söz alan AKP’li grup başkanvekilleri adeta rol kapma yarışına girdi. Teklifin salı günü Genel Kurul’a getirileceği duyuruldu.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00
EYT teklifinin TBMM’deki görüşmelerinde AKP’liler ‘rol kapma’ yarışına girdi
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Milyonlar, “EYT’de kapsam genişler mi” sorusuna yanıt ararken AKP’li siyasetçiler ise “rol kapma” yarışına girdi. Kısa süre içinde Akbaşoğlu’nun mevkidaşı Yılmaz Tunç’tan başka bir açıklama geldi. Diğer mevkidaş Bülent Turan da TBMM Genel Kurulu’nda teklife ilişkin konuştu. Teklifin salı günü Genel Kurul’a geleceği duyuruldu. 

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “emeklilikte adalet olması gerektiğini” belirtirken “adaletin sağlanmadığı takdirde milyonlarca insanın yine mağdur olacağını” söyledi. AKP’li İbrahim Aydemir ise “muhalefetin şov yaptığını” iddia etti. 

EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpek, komisyonda AKP’li milletvekillerine “Neden 2023 seçimlerinde yönetildiğimiz 20 yıllık iktidarınızda dile gelmedi de şimdi mi dile geliyor? Hepimizin aklında soru işareti var” tepkisini gösterdi. 

"HAKLARIMIZI İSTİYORUZ"

EYT’liyken “emeklilikte prime takılanlar haline geldiklerini” ifade eden Özüpek, “Burada tek amacımız 8 Eylül 1999 haklarımız neyse tastamam onu istiyoruz. Şartsız, koşulsuz, formülsüz haliyle” dedi. CHP’li Veli Ağbaba da teklifte “bir günlük farkla insanların 17 yıl daha fazla çalışmaya devam edeceğinin” altını çizdi. 


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