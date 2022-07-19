EYT Federasyonu başkanı Özüpak: EYT'liler icraatta kalacaksa 'geçmiş olsun' diyeceğiz

19 Temmuz 2022 Salı, 16:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin asgari ücret, taşerona kadro, emekliye bayram ikramiyesi, KYK borç faizlerinin silinmesi gibi vaatlerinin AKP hükümeti tarafından gecikmeli de olsa hayata geçirilmesinin ardından “EYT” sorununu gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “EYT…” mesajını; üzerinde “yükleniyor” anlamına gelen “Loading” ifadelerinin yer aldığı bir görselle birlikte paylaşmıştı.

EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Özüpak, EYT’lilerin artık beklemeye tahammülünün kalmadığını, seçim öncesi EYT sorunu çözülmezse iktidar partisine ‘Geçmiş olsun’ diyeceklerini belirtti. Özüpak, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Emeklilikte yaşa takılanlar 23 yıldır anayasal haklarından birisi olan emeklilik hakkı için mücadele ediyor. Yılmadı, pes etmedi. Yıllardır sürdürdüğü bu mücadelede bugün bir sona yaklaştığının farkında, bilicinde. Yıllardır iktidara talip olan muhalefet partileri dedi ki, ‘Evet haklısınız.’ Ama iktidar partilerimiz maalesef Cumhur İttifakı, 20 yıldır bizi yöneten partilerin hiçbir zaman gündemine girmedik. Şu an önümüz bir seçim arifesi. 2023 seçimleri ya da bir erken genel seçim. ‘Eyy 2023 seçimleri sen nelere kadirsin. Artık konuşmayanı bile konuşturdun’ diyoruz.

'EYT ÇALIŞMASINI TAMAMLAYACAKLARINI AÇIKLADILAR'

Çok çaba verdik. İktidar partimizle zaman zaman görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat 30 saniyelik bir süreçte derdimizi anlatmaya çalıştım. Aile ve Sosyal Hizmetler Başkan Yardımcısı iken Sayın Vedat Bilgin ile bir buçuk saatlik görüşmeyi yaptık, derdimizi anlattık. Şu an Çalışma Bakanımız daha 2 ay evveline kadar ya da Cumhurbaşkanımızın ondan evvelki söylediği söylemlerle, ‘Seçimi kaybetsem dahi yokum’ dediği süreçte 2 aylık bir sürecin sonrasında Çalışma Bakanımız dedi ki: ‘Gündemimizde yok.’ Ama son 2 haftadır, 3 haftadır da ‘Evet, bir çalışma yapıyoruz. Sırasıyla bunları gerçekleştiriyoruz’. Biz 5. sıradaydık, 6. sıraya geçtik. Şimdilerde onlar tek tek çözümlenmiş oldu ve sıranın bize geldiğini, masalarında bir çalışma olduğunu 2022 yılı sonuna kadar da bu çalışmanın tamamlanacağını belirten açıklamaları oldu.

'İKTİDARIN BİR VAAT VERME TAAHHÜDÜNÜ ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Biz de diyoruz ki EYT’liler olarak, 20 yıldır bu sorunu görmezden geldiniz. Evet, biz sorunumuzun çözümlenmesi için her türlü mücadeleyi verdik. Meclis’te görüşmeler yaptık, muhalefet partileri ile ulaşabildiğimiz iktidar partilerinin yetkilileriyle. Her alanda sesimizi duyurmaya çalıştık. Mitingler, toplantılar yaptık. Dediğim gibi yılmadık pes etmedik ve bir sonucu görmek, anayasal hakkımıza kavuşmak için verdiğimiz bu mücadelede de bunun başarısı bir STK olup yılmayan pes etmeyen, anayasal hakları için mücadele eden kaderdaşlarımla yol almışlıkla oldu. 2023 seçimlerinin ya da erken genel seçimlerin bu süre zarfı içerisinde iktidarın bir vaat verme taahhüdünü asla kabul etmiyoruz. İktidarda olan vaat vermez, icraat yapar. Ama iktidara talip olan muhalefet partileri derki, ‘Evet ben sizin sorununuzu biliyorum ve bu sorunu çözmek için iktidara talibim’. Bizler görüyoruz. Bizler en olgun topluluğuz. Bizler çalışma hayatımızla en fazla emek veren, Türkiye’nin katma değerine katma değer katanlarız. Sütten ağzımız yandı, yoğurdu da üfleyerek yiyeceğiz.

'ÇALIŞMA BAKANIMIZDAN RANDEVU TALEPLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Beklenilen 2022 senesinin sonuna kadar da açıklanacak olan çalışmanın nasıl, ne şekilde, hangi içerikle olacağını bilmiyoruz. Çalışma Bakanımızdan randevu taleplerimiz devam ediyor. Bu talepler doğrultusunda da yine pes etmeyeceğiz. Yine o masanın bir ucunda olmak için gayret edeceğiz. Burada açıkçası en önemli husus, biz 8 Eylül 1999 yılında çıkan 4447 sayılı kanunun geriye aleyhte işletilen maddesinin iptalinden başka bir şey istemiyoruz. Yine bunun yanında vazgeçilmezimiz olan insanca yaşanır bir maaşa sahip olabilmek adına, hayallerimizi gerçekleştirebilmek adına 5510 sayılı kanunun şu anki hükümetimiz tarafından çıkarılan 2008 yılındaki kanunun aylık bağlanma oranları ile maaşlarımızın düşürülmesinin değil, aksine bunun iyileştirilmesi, eski seviyelere getirilmesi mücadelesi içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Talebimizdeki tek madde bu.

'BİR TWEETLE YİNE GÜNDEMDEYİZ'

Ana muhalefet partisi (Genel Başkanı) Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun attığı bir twetle yine gündemdeyiz. Yarın yine bir başka muhalefet partisinin gündeminde olacağız. Evet, muhalefet partilerinin bir haliyle çözülmesi gereken sorunları dile getirdiği süreçte iktidar partimizin seçim arifesinde her bir şeyin çözümünü sağlayacağını biliyoruz. Yılmayacağız pes etmeyeceğiz. İktidar partimizin çözüm önerisinin gerçekten icraat mı vaat mı olarak sunulacağını hep birlikte göreceğiz. Bu süreç artık bir icraatta kalacaksa bir 3600 ek gösterge gibi 4 buçuk yılda tamamlanacaksa ‘geçmiş olsun’ diyenler olacağız. Çünkü beklemeye tahammülümüz kalmadı.”