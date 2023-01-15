EYT, ikinci el araç piyasasını canlandırdı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 07:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT düzenlemesini açıklamasının ardından prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını ödemek isteyen yurttaşlar, araçlarını satışa çıkardı.

Galerici Ahmet Yurtlu da ikinci el araç bulmakta sıkıntı çektiklerini ama bu düzenlemeyle beraber yurttaşların araçlarını satışa çıkarması ile bu sıkıntının azaldığını kaydetti.

'EYT İÇİN ARACIMI SATIYORUM'

"Ülke gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi EYT oldu. Vatandaşlar prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını yatırmak için araçlarını satışa çıkardı. İlanlarda da buna rastlıyoruz'' diyen Yurtlu şu ifadeleri kullandı:

'''EYT borcumu ödeyeceğim için aracımı satıyorum' diye ilanlar görmeye başladık.

Bu fırsatı değerlendirmek için insanların bir kısmı döviz ve altınını bozdurdu, bir kısmı da aracını satarak borçlanmasını yapmak istiyor. Bu da piyasada bir denge unsuru oldu.

Temmuzdan aralığa kadar otomotiv sektörü satış anlamında yataya geçmişti. 15 Aralık’ta matrah düzenlemesi yapıldı. Bu düzenlemeden sonra beklenen çok olmadı.

Bu beklentiyi karşılamayınca insanlar ikinci ele yöneldi. Çünkü sıfırda da tedarik edilebilecek araç yoktu.

Bundan dolayı vatandaş ikinci ele yöneldi ve satışlarda ciddi bir artış yaşadık. O zamandan bu zamana kadar da fiyatlarda yüzde 25 artış gördük.

'YURTTAŞLAR ARAÇLARINI SATMAYA BAŞLADI'

EYT ve konut kredilerinin düzenlenmesiyle vatandaşlar hem borçlanmalarını tamamlamak hem de ev almak için araçlarını satmaya başladılar.

Bu da piyasada araç bulunmasına neden oldu. Yoksa ciddi şekilde araç bulmakta sıkıntı yaşıyorduk. Vatandaşlar bize gelerek 'Borçlanmalarımı ödeyeceğim için aracımı satmak istiyorum' diyor.

Bunun eşzamanlı olması bizim işimize geldi. Çünkü çok ciddi bir sıkıntıya giriyorduk. Talep vardı ama arz olmayınca bu sefer fiyatlar sıkışmıştı."