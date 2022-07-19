CHP'li Faik Öztrak'tan EYT açıklaması: "Çözmezlerse zaten biz geliyoruz, çözeceğiz"

19 Temmuz 2022 Salı, 20:34

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, iki gün sürecek Elâzığ ve Tunceli programı için Elazığ’a geldi.

Elâzığ Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, bugün ve yarın Elazığ’da olacaklarını ve CHP’nin Türkiye ekonomisine ilişkin politikalarını iş çevrelerine, esnaf ve çiftçiye anlatacaklarını söyledi.

Öztrak; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından KYK borçlarının faizlerinin silinmesinin anımsatılıp, emeklilikte yaşa takılanlar sorununun sorulması üzerine şunları söyledi:

"ÇÖZMEZLERSE ZATEN BİZ GELİYORUZ, ÇÖZECEĞİZ"

Genel Başkanımız bugün söylediklerini muhalefetteyken yaptıran bir genel başkan olma rekorunu, tüm dünyada kırmış vaziyette. 3600 ek gösterge, emeklilere iki maaş ikramiye. Bunların hepsini biz zamanında önerdik. Önce ‘Olmaz’ dediler ve itiraz ettiler. Ama sonunda hepsini tıpış tıpış yapmak zorunda kaldılar. En son da biliyorsunuz bu Kredi Yurtlar Kurumu ile ilgili faizlerin silinmesi meselesi vardı. Onu da dün akşam mecbur kaldılar yaptılar.





Türkiye’nin acil sorunlarından bir başkası da emeklilikte yaşa takılanlar meselesidir. Buradaki hak ihlallerinin bir an önce giderilmesi, bu insanlara emekli olma haklarının verilmesi lazım. Bununla ilgili olarak da genel başkanımız gerekli açıklamaları yaptı. Biz de her fırsat bulduğumuzda bu konuyu dile getiriyoruz. Umuyoruz çözerler. Çözmezlerse zaten biz geliyoruz, çözeceğiz. Biraz sabır, diyoruz. Biz geldiğimizde emeklilikte yaşa takılanların meselelerini de hızla çözeceğiz.

"BUNLARIN HEPSİNİ DÜZELTECEĞİZ"