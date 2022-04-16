Ankara'da emeklilerden 'zam' mitingi

16 Nisan 2022 Cumartesi, 16:48

Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası tarafından Anıtpark'ta düzenlenen 'Emekliye Zam' mitingine, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 500 kişi katıldı.

Çok sayıda sendika üyesi emekli, müzik eşliğinde halay çekerek, 'Geçinemiyoruz, emekliye zam' sloganları attı. Mitingde bir konuşma yapan Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz, emeklilerin ve yaşlıların toplumun vicdanı olduğunu belirterek, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve hukuk devletinden yana olduklarını söyledi. Şahbaz, siyasilerin problemleri çözmediğini ve ertelediğini belirterek, "Siyasilere sesimizi duyurmak, sorumluluklarını hatırlatmak ve taleplerimizi iletmek için Ankara'dayız" dedi.

Aynı prim gün sayısına sahip işçiler arasında emekli aylık ve ikramiye hesabı değiştirilerek ayrım yapıldığına dikkat çeken Şahbaz, intibak yasasının hâlâ çıkarılmamış olmasını eleştirdi. Şahbaz, "Kamu emekliliği hakkımızdan asla vazgeçmiyoruz. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARTIK TENCERE KAYNATAMIYORUZ"

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen de işsizlerden sonra toplumun en yoksul kesiminin emekliler olduğunu belirterek, "Emekliler sosyal ve kültürel yaşamdan koptu. Bunun nedeni parasızlık ve yoksulluk. Bunu duyurmak için farkındalık yaratmak istedik. 'Geçinemiyoruz' dedik, bütün temel gıda ürünlerinde zam üzerine zam yaptılar. Artık tencere kaynatamıyoruz. Tencere ve tavalarımız öfkelerimizle doluyor. İnsanın insana kul değil, insanın insana sığınak olduğu; yani barışın, sevginin ve hoşgörünün olduğu laik bir yaşam istiyoruz. Yüksek enflasyon karşısında büyük hak kayıplarımız olmuştur ve daha da olacağa benziyor. O nedenle maaşlarımıza insanca yaşanacak ek artış istiyoruz. Bu artış yüzde 60'tan az olmamalıdır. Emeklilerin sendika haklarının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili bakanlıkla ortak çalışmaya hazırız" dedi.



