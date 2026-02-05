EYT’siz erken emeklilik yolu açıldı: O meslekler yıpranma payı listesine ekleniyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar için erken emeklilik seçenekleri gündemdeki yerini korurken, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) dikkat çeken bir adım geldi. Ağır ve riskli işlerde çalışanları kapsayan Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasının kapsamı genişletildi. Böylece milyonlarca çalışanın daha erken emekli olabilmesinin önü açıldı.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NEDİR?

Yıpranma payı olarak bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı, çalışma koşulları insan sağlığı açısından risk taşıyan meslek gruplarına tanınan özel bir sosyal güvenlik hakkı olarak uygulanıyor. SGK mevzuatında yer alan bu düzenleme sayesinde çalışanların prim günlerine ilave süre ekleniyor.

Uygulama kapsamında her 12 aylık fiili çalışma süresi için SGK primlerine 60, 90 ya da 180 gün ekleniyor. Bu sistem hem prim gün sayısının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor hem de emeklilik yaşını öne çekiyor.

YER ALTI İŞÇİLERİNE DAHA FAZLA AVANTAJ

Yıpranma payının en yüksek oranda uygulandığı meslek gruplarının başında yer altı maden işçileri geliyor. Yer altında geçirilen her 360 gün karşılığında sigortalılık süresine 180 gün ekleniyor. Bu sayede maden işçileri, diğer çalışanlara kıyasla çok daha erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

EMEKLİLİK YAŞI 5 İLA 8 YIL ÖNE ÇEKİLEBİLİYOR

Normal koşullarda bir çalışanın yıllık prim günü 360 gün olarak hesaplanırken, fiili hizmet süresi zammı uygulanan iş kollarında bu süre daha yüksek yazılıyor. Birikimli ilerleyen bu sistem sayesinde emeklilik yaşı 5 yıla kadar, çok ağır ve tehlikeli işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekilebiliyor.

YIPRANMA PAYINDAN KİMLER YARARLANIYOR?

Fiili hizmet süresi zammı birçok meslek grubunu kapsıyor. Sağlık sektöründe çalışanlar yılda 60 gün yıpranma payı kazanırken, asit, cıva ve benzeri zararlı maddelere maruz kalan ağır sanayi çalışanları da bu haktan yararlanabiliyor.

Bunun yanı sıra;

Turkuaz basın kartına sahip gazeteciler

Yer altı maden işçileri

Askerler ve polisler

MİT personeli

Cezaevi infaz ve koruma memurları

İtfaiye personeli

yıpranma payı kapsamındaki meslekler arasında yer alıyor.

2026’DA KAPSAMA GİRECEK YENİ MESLEKLER

SGK’nin 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemesiyle birlikte fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınacak yeni meslekler de açıklandı. Buna göre;

Çimento fabrikalarında çalışan işçiler

Alüminyum üretim tesislerinde görev yapanlar

Dökümhane çalışanları

Cam sanayi sektöründe çalışan işçiler

yıpranma payı hakkından yararlanarak daha erken emekli olabilecek.

EYT OLMADAN ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ALTERNATİF YOL

SGK’nin yıpranma payı kapsamını genişleten bu adımı, EYT düzenlemesi dışında kalan çalışanlar için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ağır ve riskli işlerde çalışan binlerce kişi, yeni düzenleme sayesinde prim günlerini daha hızlı tamamlayarak emekliliğe daha erken ulaşabilecek.